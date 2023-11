Forbedring af tilgængelighed: Amazon Fire Sticks Voice View-funktion

Amazon Fire Stick-brugere har nu en praktisk mulighed for at forbedre deres seeroplevelse med Voice View-funktionen. Dette ekstraordinære tilgængelighedsværktøj, der primært er designet til personer med synshandicap, tilbyder værdifuld støtte til dem, der kæmper for at se skærmen eller blot søger yderligere hjælp, mens de vælger indhold, der skal ses.

Voice View, som Amazon beskriver det, er en skærmlæser specielt udviklet til Fire TV-enheder. Når den er aktiveret, kommunikerer den hørbart tekst på skærmen, mens brugere navigerer gennem menuindstillinger og indstillinger. Desuden kan den bruges under den indledende enhedsopsætningsproces, hvilket giver en inkluderende og brugervenlig oplevelse.

For at få adgang til denne funktion skal du sikre dig, at du har en Fire TV Stick ledsaget af en Alexa Voice Remote. Brugere vil ikke længere stå over for nogen begrænsninger, når det kommer til at nyde deres yndlingsserier eller film. Ved samtidig at holde Menu- og Tilbage-knapperne, placeret i den øverste trio af små knapper på fjernbetjeningen, nede i cirka to til fem sekunder, kan Voice View-funktionen aktiveres ubesværet.

Ud over fjernmetoden har brugerne også mulighed for at aktivere eller deaktivere Voice View gennem appen Indstillinger. Du skal blot åbne sektionen Tilgængelighed og vælge VoiceView. Når den er aktiveret, vil brugerne blive mødt med den betryggende stemmeprompt, "VoiceView Ready", hvilket indikerer, at funktionen er aktiveret og klar til at give en fordybende oplevelse. Omvendt, når funktionen er slået fra, vil brugerne høre prompten "VoiceView Exiting".

Ved at omfavne tilgængelighedsværktøjer som Voice View demonstrerer Amazon sit engagement i inklusivitet og sikrer, at alle kan nyde fordelene ved deres Fire TV Stick. Uanset om det er at få adgang til en bred vifte af indhold eller at navigere ubesværet gennem menuer, tilføjer denne funktion bekvemmelighed og inklusivitet for alle brugere.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvordan kan jeg aktivere Voice View-funktionen på min Amazon Fire Stick?

For at aktivere Voice View-funktionen skal du holde Menu- og Back-knapperne nede samtidigt på din Alexa Voice Remote i cirka to til fem sekunder. Alternativt kan du aktivere det via appen Indstillinger ved at vælge Tilgængelighed og derefter VoiceView. Hvad gør Voice View?

Voice View er en skærmlæser, der læser tekst på skærmen, mens du navigerer gennem menuindstillinger og indstillinger på din Amazon Fire Stick. Det hjælper personer med synshandicap ved at give hørbar assistance til en forbedret seeroplevelse. Er Voice View kun for synshandicappede brugere?

Selvom Voice View primært er designet til personer med synshandicap, kan alle drage fordel af dens funktioner for at gøre navigation og indholdsvalg mere bekvemt og tilgængeligt. Kan jeg slå Voice View til og fra? Ja, du kan nemt slå Voice View-funktionen til eller fra. Når det er aktiveret, vil prompten "VoiceView Ready" bekræfte aktiveringen. På samme måde, når de er deaktiveret, vil du høre "VoiceView Exiting."