Sådan får du adgang til skjult zoomfunktion og stemmevisning på Amazon Fire Stick

Hvis du ejer en Amazon Fire Stick, er der nogle skjulte funktioner, som du måske ikke er klar over. Ud over at give adgang til en verden af ​​underholdning, tilbyder Fire TV også nyttige tilgængelighedsmuligheder for brugere. En af disse funktioner er Screen Magnifier, som giver dig mulighed for at zoome ind på din skærm.

Følg disse enkle trin for at aktivere zoomfunktionen:

1. Gå til appen Indstillinger på dit Amazon Fire TV, og vælg Tilgængelighed.

2. Tryk og hold tilbage- og hurtigt frem-knapperne på fjernbetjeningen nede samtidigt i cirka fem sekunder.

3. Når det er aktiveret, kan du zoome ind ved at trykke på knapperne Menu og Hurtigt frem. For at zoome ud skal du trykke på Menu og Spol tilbage.

4. Hvis du vil ændre retningen på zoomen, skal du trykke på Menu og derefter på de tilsvarende knapper for Op, Ned, Venstre eller Højre.

Det er vigtigt at bemærke, at zoomfunktionen muligvis ikke fungerer med alt videoindhold. Ifølge Amazon, "Det meste videoindhold er ikke kompatibelt med zoomfunktionen."

En anden fantastisk tilgængelighedsfunktion, der tilbydes af Amazon Fire Stick, er Voice View. Denne funktion giver en virtuel stemme mulighed for at læse, hvad der sker på skærmen, hvilket gør det nemmere for synshandicappede brugere at navigere på deres enhed.

Følg disse trin for at aktivere Voice View:

1. Find Menu-knappen og Tilbage-knappen på din Amazon Fire Stick-fjernbetjening.

2. Tryk og hold begge knapper nede samtidigt i ca. fem sekunder.

3. Du vil høre "VoiceView Ready", når funktionen er aktiveret.

Disse skjulte funktioner på Amazon Fire Stick kan give en mere inkluderende og brugervenlig oplevelse for alle brugere, uanset deres tilgængelighedsbehov. Uanset om du skal zoome ind på din skærm eller have en virtuel stemme til at guide dig gennem grænsefladen, sikrer disse muligheder, at alle kan nyde deres Fire Stick fuldt ud.

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan jeg bruge zoom-funktionen med videoindhold?

A: Nej, zoomfunktionen er muligvis ikke kompatibel med alt videoindhold.

Sp: Hvordan zoomer jeg ind og ud ved hjælp af zoomfunktionen?

A: For at zoome ind skal du trykke på Menu og Hurtigt frem. For at zoome ud skal du trykke på Menu og Spol tilbage.

Q: Hvordan kan jeg aktivere Voice View?

A: Tryk og hold Menu- og Tilbage-knapperne nede samtidigt i cirka fem sekunder for at aktivere Voice View.

Sp: Er Voice View tilgængelig på alle Amazon Fire Stick-enheder?

A: Ja, Voice View er en funktion tilgængelig på alle Amazon Fire Stick-enheder.