Bliver "No-Hair Theorem" om sorte huller udfordret af en alternativ teori om tyngdekraft?

Et nyligt upubliceret papir tyder på, at den bredt accepterede "no-hair-sætning" om sorte huller muligvis ikke holder stik, hvis en alternativ tyngdekraftsteori kaldet den teleparallelle formulering er korrekt. No-hair-sætningen forenkler vores forståelse af sorte huller ved at sige, at et sort huls masse, elektriske ladning og spin indeholder al den nødvendige information om det. Denne nye teori udfordrer imidlertid denne forestilling og kan potentielt komplicere vores undersøgelse af sorte huller. På den anden side kan det også tilbyde fysikere et nyt perspektiv og en dybere forståelse af sorte huller.

No-hair-sætningen indebærer, at enhver information om stof, der sluges af et sort hul, går tabt, når det sorte hul udsender gravitationsbølger eller lys. Under denne teorem fremstår sorte huller identiske med eksterne observatører, uanset deres historie eller sammensætning. Udtrykket "hår" er en metafor, der beskriver information tabt ud over det sorte huls begivenhedshorisont.

Mens no-hair-sætningen er bredt accepteret, er der fysikere, der fortsætter med at stille spørgsmålstegn ved og søge beviser imod det. Forfatterne af det upublicerede papir udforskede implikationerne af den teleparallelle formulering af Einstein-Gauss-Bonnet-tyngdekraften, en alternativ teori til generel relativitet. Denne teori beskriver tyngdekraften ved hjælp af torsion i stedet for krumning.

Forfatterne fandt ud af, at det at følge denne alternative vej førte dem til "behårede" sorte hul-løsninger. Disse behårede sorte huller involverer skalarfelter uden for begivenhedshorisonten, hvilket giver yderligere information om det sorte huls indre. For eksempel kan gravitationsstråling udsendes. Selvom dette ikke er helt uden fortilfælde i modificerede teorier om tyngdekraft, udfordrer det enkelheden i no-hair-sætningen.

Dette papir, selvom det endnu ikke er blevet peer-reviewet, fremhæver den igangværende udforskning af alternative teorier om tyngdekraft og deres implikationer for undersøgelse af sorte hul. Mens Generel Relativitet fortsat er den mest accepterede teori, fortsætter videnskabsmænd med at undersøge alternativer for at få en dybere forståelse af universets kompleksitet.

Kilder: Upubliceret papir om teleparallel formulering af tyngdekraften, No-hair Theorem, General Relativity