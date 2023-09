Official Ages of Overwatch 2 Heroes Revealed

Udviklerne af Overwatch 2 har endelig afsløret de officielle aldre for alle spillets karakterer, hvilket sætter en stopper for mange års spekulationer fra fans. Blizzards helteskydespil har vundet popularitet, ikke kun for dets gameplay, men også for dets mangfoldige og kulturelt repræsentative helteskare.

I en nylig opdatering til Play Overwatch-webstedet inkluderede Blizzard fødselsdagene og alderen for alle heltene i Overwatch 2. Oplysningerne giver indsigt i disse ikoniske karakterers baggrundshistorie og tidslinjer.

Den yngste karakter i Overwatch 2 er overraskende nok ikke et menneske, men tankhelten Orisa, som kun er 1 år gammel. Tæt efter følger Echo på 14 og Hammond på 16. Blandt de menneskelige helte er den yngste Illari, en nybegynder i spillet, i øjeblikket 18 år gammel.

Interessant nok har nogle helte unikke fødselsdatoer. Junkrat, for eksempel, blev født den 29. februar, en springdag, der kun forekommer en gang hvert fjerde år. Dette tilføjer et ekstra lag af unikhed til hans karakter.

Derudover er det værd at bemærke, at de svenske helte Torbjorn og Brigitte deler en særlig forbindelse, da de blev født med kun én dag fra hinanden. Torbjørn er 33 år og 364 dage ældre end sin datter, hvilket fremhæver de familiære bånd i spillets fortælling.

For fans, der er ivrige efter at lære om fødselsdagene for alle karaktererne i Overwatch 2, tilbyder Play Overwatch-webstedet et omfattende center med al den nødvendige information.

Samlet set tilføjer denne opdatering fra Blizzard endnu et lag af dybde til den allerede rige viden om Overwatch 2. Den giver spillerne mulighed for bedre at forstå karaktererne, deres historier og deres plads i spillets univers.

kilder:

– Liam Ho

– Spil Overwatch-webstedet