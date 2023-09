Aldi introducerer New Wonder Spray som et overkommeligt alternativ til Color Wow Dream Coat Spray

Aldis Health & Beauty-mærke, Lacura, er klar til at frigive et innovativt hårprodukt, der er klar til at spare hårelskere 22 £ sammenlignet med den populære Color Wow Dream Coat Spray. Den nye vidunderspray, til en pris af £4.99 for en 200 ml flaske, lover at forvandle kruset hår, give fugtbeskyttelse og give langvarige effekter. Produktet er sat til at komme i Aldi-butikkerne den 7. september, men tilgængeligheden vil være begrænset.

Lacura Wonder Spray er specielt formuleret med avancerede ingredienser som Calendula Officinalis Flower Water, Chamomilla Recutita Flower Extract og Glycolic Acid. Denne højtydende formulering har til formål at levere krusfri teksturer, varme- og fugtbeskyttelse samt absorbere overskydende olie for et forfrisket look. Det hævder også at give en glat og skinnende finish, der kan holde i op til tre dage.

Timingen af ​​denne udgivelse kunne ikke være bedre, da Color Wow Dream Coat Spray har vundet popularitet gennem sociale medieplatforme som TikTok, og akkumuleret over 263 millioner visninger med hashtagget #ColorWow. Det er meget begunstiget af berømtheder, herunder Rihanna og Kim Kardashian. Men med Lacura Wonder Spray kan forbrugerne nyde lignende fordele til en brøkdel af prisen, med en besparelse på £17.01 eller 82% sammenlignet med Color Wow Dream Coat Spray.

For fans af overkommelige, men effektive hårplejeprodukter, giver Lacura Wonder Spray en budgetvenlig mulighed uden at gå på kompromis med ydeevnen. Denne dermatologisk testede og grusomhedsfri vidunderspray vil være tilgængelig i Aldi-butikker fra den 7. september, men interesserede købere bør handle hurtigt for at sikre deres flaske.

