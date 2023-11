Ny metode foreslået til at bestemme maskintænkning

Forskere har introduceret en ny tilgang til at måle, om en maskine virkelig tænker eller blot gengiver data, og præsenterer et alternativ til den langvarige Turing-test. Turing-testen, som oprindeligt blev konceptualiseret af Alan Turing i 1950'erne, involverede en forhørsleder, der skelnede mellem en computer og et menneske. De seneste fremskridt inden for kunstig intelligens har dog gjort denne test ineffektiv, som eksemplificeret ved snydemekanismer på platforme som Tinder og fremkomsten af ​​chatbots.

I en nylig publikation i tidsskriftet Intelligent Computing foreslår Philip Nicholas Johnson-Laird fra Princeton University og Marco Ragni fra Chemnitz University of Technology en tretrinsramme til at vurdere maskintænkning og give afgørende svar på denne gåde.

Det første trin involverer at udsætte maskinen for psykologiske eksperimenter for at evaluere dens evne til at ræsonnere ved hjælp af menneskelignende slutningsmetoder, i modsætning til udelukkende at stole på konventionelle logiske processer. Dette batteri af test har til formål at afgøre, om maskinen udviser menneskelignende ræsonnement.

Det andet trin, kendt som selvrefleksion, tester maskinens forståelse af sin egen ræsonnement. Introspektion, et træk forankret i menneskets erkendelse, kan kaste lys over maskinens evne til at forstå og analysere sine egne logiske processer. For eksempel, når det præsenteres for spørgsmålet: "Hvis Ann er intelligent, følger det så, at Ann er intelligent, eller hun er rig, eller begge dele?" et menneske ville erkende, at der ikke er nogen indikation af Anns rigdom. Omvendt kan en computer måske have svært ved at finde årsagen til dette fradrag.

Til sidst går forskerne ind for at dykke ned i maskinens kildekode med det formål at skelne ægte ræsonnement fra anvendelsen af ​​"dyb læring". Ved at evaluere koden for "kognitiv tilstrækkelighed" kan forskere skelne, om maskinens ræsonnementevner stammer fra ægte forståelse eller black-box-algoritmer.

I deres papir hævder Johnson-Laird og Ragni, at den originale Turing-test bør afløses af en omfattende undersøgelse af et programs ræsonnement. Forskerne foreslår at behandle maskinen som en aktiv deltager i kognitive eksperimenter og om nødvendigt at udsætte dens kode for analyse i lighed med hjernebilledundersøgelser.

Efterhånden som kunstig intelligens integreres længere i vores hverdag, udvikler behovet for at konstatere, hvornår maskiner efterligner menneskelig ræsonnement og dermed "tænker", sig fra Turings teoretiske grublerier til et håndgribeligt problem, der nødvendiggør praktiske løsninger.

