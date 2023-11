The Dark Side of AI: Protecting Our Children from Deep Fake Exploitation

Kunstig intelligens (AI) har hurtigt vist sig som en af ​​de mest indflydelsesrige teknologier i verden, der revolutionerer, hvordan vi udfører opgaver ved at muliggøre hurtig behandling i et hidtil uset omfang. Men bag dens imponerende egenskaber ligger en mørkere side, der udgør betydelige risici, især for sårbare individer som børn. Beth Jackson, en programleder og terapeut ved National Children's Advocacy Center, har udtrykt sine bekymringer over det skræmmende potentiale ved denne teknologi. Ondsindede personer kan nemt udnytte kunstig intelligens til at manipulere uskyldige billeder og skabe eksplicit og nedværdigende indhold.

I modsætning til citatet i den originale artikel, hvor Jackson fremhæver den lethed, hvormed gerningsmændene kan få adgang til og bruge offentlige billeder, kan denne snoede brug af AI-teknologi transformere simple, hverdagsbilleder til simuleret og tilsyneladende ægte eksplicit indhold. For nylig udspillede sig en foruroligende hændelse i Spanien, da unge drenge brugte en let tilgængelig AI-app til at ændre uskyldige billeder af deres klassekammerater og spredte eksplicitte falske billeder i hele deres skole. Ofrene opdagede ufrivilligt disse ændrede billeder, der skildrede dem selv helt nøgne, hvilket forårsagede dyb følelsesmæssig nød.

I mellemtiden er udbredelsen af ​​dybe falske pornovideoer eskaleret, hvilket påvirker enkeltpersoner uden deres samtykke. Streameren "Sweet Anita", beundret for hendes bidrag til spilsamfundet, blev offer for dybe falske pornovideoer, hvor hendes lighed blev ondsindet manipuleret og vist i nedværdigende og aggressive seksuelle handlinger. Disse dybe falske videoer, et stærkt teknologisk fremskridt fra stillbilledeændringer, kan fremstille indhold, der går ud over fantasien hos den person, der er målrettet mod.

Med AI-teknologi, der konstant udvikler sig i et alarmerende tempo, understreger Jackson det presserende behov for opmærksomhed og kontrol. Forældre skal være årvågne med at styre deres egen billeddistribution og begrænse adgangen til sårbare billeder og tage ejerskab til at beskytte deres børn. Derudover skal ofrene omgående rapportere hændelser til retshåndhævelsen og undlade at dele kompromitterende billeder.

I erkendelse af problemets alvor har præsident Biden udstedt en bekendtgørelse for at regulere kunstig intelligens og mindske risici. Men selv med disse foranstaltninger er børn fortsat meget modtagelige for udnyttelse online. Det er afgørende, at forældre og samfundet som helhed holder sig informeret og tager proaktive skridt til at bekæmpe dybe falske trusler. Brug af software til at detektere AI-genererede billeder og lyd, efter retningslinjer fra Department of Homeland Security, og forståelse af, hvordan man undgår dybe falske svindelnumre, er nøgleelementer i beskyttelsen mod udnyttelse.

Gennem en kollektiv indsats kan vi stræbe efter at beskytte vores børn mod den mørke side af kunstig intelligens og sikre deres digitale sikkerhed og velvære i et teknologisk landskab i konstant udvikling.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er AI?

AI, eller kunstig intelligens, refererer til udviklingen af ​​computersystemer, der kan udføre opgaver, der kræver menneskelig intelligens, såsom talegenkendelse, problemløsning og beslutningstagning.

2. Hvad er dybe forfalskninger?

Dybe forfalskninger er stærkt manipulerede og vildledende medier, herunder billeder, videoer eller lyd, genereret ved hjælp af AI-teknologi for på overbevisende måde at ændre en persons udseende eller stemme.

3. Hvordan kan individer beskytte sig selv mod dyb falsk udnyttelse?

For at beskytte mod dyb falsk udnyttelse kan enkeltpersoner bruge software designet til at identificere AI-genereret indhold, følge retningslinjer fra myndigheder som Department of Homeland Security og holde sig informeret om almindelige dybe falske svindelnumre.

4. Hvad skal nogen gøre, hvis de bliver et offer for dyb falsk udnyttelse?

Hvis nogen bliver et offer for dyb falsk udnyttelse, er det afgørende straks at rapportere hændelsen til retshåndhævelsen og undlade at dele det kompromitterede indhold.

