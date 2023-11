Ny betalingsaftale viser Spotifys strategiske manøvrering

I en overraskende begivenhed har musikstreaming-giganten Spotify sikret sig et unikt og fordelagtigt partnerskab med Google til Android-baserede betalinger. Ifølge nylige vidnesbyrd i Epic v. Google-processen, har Spotify formået at forhandle en aftale, hvor det betaler en 0 procent kommission, når brugere vælger at købe abonnementer gennem sit eget betalingssystem. Men hvis brugerne vælger Google som deres betalingsbehandler, betaler Spotify kun en sparsom 4 procent kommission.

Denne aftale afviger væsentligt fra Googles standardgebyr på 15 procent, hvilket udfordrer ideen om, at alle udviklere er underlagt de samme takster. Mens Google oprindeligt havde forsøgt at holde detaljerne i denne ordning fortrolige og argumenterede for, at det kunne hindre forhandlinger med andre app-udviklere, der søger mere gunstige vilkår, er det nu blevet afsløret under retssagen.

Googles User Choice Billing-program, der blev lanceret i 2022, reducerer typisk Play Butik-kommissionen med omkring 4 procent, hvis udviklere bruger deres eget betalingssystem, hvilket bringer gebyret ned til cirka 11 procent. Denne ordning giver dog ofte små eller ingen faktiske omkostningsbesparelser for udviklere, da de er ansvarlige for udgifterne forbundet med betalingsbehandling. Mens Google har understreget den fleksibilitet, som dets program giver, ser omkostningsbesparelserne ud til at være mindre betydelige end tidligere antaget.

Spotifys bemærkelsesværdige popularitet spillede en afgørende rolle i at sikre denne "hidtil usete" og skræddersyede aftale. Don Harrison, Googles chef for globale partnerskaber, vidnede i retten, og begrundede aftalen med, at den korrekte funktionalitet af Spotify på tværs af Play-tjenester og kernetjenester var afgørende for at sikre forbrugernes fortsatte præference for Android-telefoner. Sideløbende med denne betalingsordning har både Spotify og Google forpligtet $50 millioner hver til en "succesfond", hvilket viser deres fælles investering i partnerskabets succes.

Mens navnene på andre udviklere, der nyder godt af mere favorable priser, ikke er blevet afsløret, er det blevet afsløret, at Google tilbød Netflix en rabat på kun 10 procent - et tilbud, der blev afvist af streaminggiganten. Derfor tilbyder Netflix ikke længere en købsmulighed i appen på Android og betaler ikke længere gebyrer til Google for distributionen af ​​sin app.

Dette seneste træk fra Spotify viser ikke kun sin proaktive tilgang til styring af sine betalingsforpligtelser, men fremhæver også det komplekse landskab af økonomi i app-butikker. Ved at sikre sig en aftale, der væsentligt reducerer betalingsbyrden, har Spotify positioneret sig som en skarp spiller i den igangværende kamp mellem app-udviklere og teknologigiganter om kommissionsgebyrer.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

1. Hvad er User Choice Billing-programmet, der tilbydes af Google?

Googles User Choice Billing-program giver app-udviklere mulighed for at bruge deres eget betalingssystem, hvilket reducerer de kommissionsgebyrer, der opkræves af Google Play Butik. Typisk barberer dette program omkring 4 procent fra standardgebyret på 15 procent, hvilket bringer det ned til cirka 11 procent. Det er dog vigtigt at bemærke, at udviklere stadig er ansvarlige for udgifter til betalingsbehandling, hvilket kan opveje eventuelle potentielle omkostningsbesparelser.

2. Hvordan lykkedes det Spotify at sikre sig mere favorable betalingsbetingelser hos Google?

Spotifys betydelige popularitet og den potentielle indvirkning på Android-telefonsalget spillede en afgørende rolle i forhandlingerne om dets unikke betalingsordning med Google. Dette understreger den strategiske værdi, som Spotify har for Googles økosystem. Ved at tilbyde en aftale, hvor Spotify betaler 0 procent kommission for abonnementer behandlet gennem sit eget system, og kun 4 procent, hvis brugerne vælger Google som deres betalingsbehandler, har begge parter fundet en gensidig fordelagtig aftale.

3. Har andre udviklere modtaget lignende behandling fra Google?

Mens Google har erkendt, at andre udviklere kan have sikret sig mere generøse priser, har de afholdt sig fra at navngive disse parter. Under retssagen blev det afsløret, at Google tilbød Netflix en rabat på kun 10 procent, hvilket streamingplatformen afslog. Som følge heraf tilbyder Netflix ikke længere en købsmulighed i appen på Android og betaler ingen gebyrer til Google for at distribuere sin app.