Den ultimative guide til de mest avancerede Android Smart TV'er i 2023

Vi introducerer den ultimative guide til de mest banebrydende Android Smart TV'er for år 2023. Med teknologien, der udvikler sig med en hidtil uset hastighed, har disse 8 fantastiske Android Smart TV'er fanget essensen af ​​innovation, og har sømløst blandet fantastiske billeder, fordybende lyd og avancerede funktioner at revolutionere din underholdningsoplevelse. Uanset om du er en spilleentusiast, filmelsker eller blot søger en smart opgradering til din stue, tilbyder disse Android Smart TV den perfekte kombination af stil, funktionalitet og innovation. Gør dig klar til at dykke ind i fremtidens fjernsyn med disse 8 bemærkelsesværdige Android Smart TV til 2023.

Hisense A4 Series 43-tommer FHD Smart Android TV

Hisense A4 Series 43-tommer Class FHD Smart Android TV er et funktionsspækket fjernsyn, der tilbyder et skarpt og farverigt billede. Med dens fulde high definition-opløsning og kraftfulde LED-baggrundsbelysning kan du nyde fantastiske billeder. Bevægelseshastigheden på 120 sikrer jævn handling, hvilket gør den perfekt til sport, film og spil. Spiltilstanden reducerer inputlag for en bedre spiloplevelse, mens sportstilstanden optimerer indstillingerne for en mere fordybende sportsoplevelse. Tv'et tilbyder også kompatibilitet med Alexa og kommer med indbygget Chromecast. Samlet set tilbyder Hisense A4 Series 43-tommer Class FHD Smart Android TV stor værdi for sin pris.

Nøglefunktioner:

– Fuld High Definition-opløsning med 1080p LCD-skærm

– Motion Rate 120 for hurtig action

- Spiltilstand for forbedret spiloplevelse

– Sportstilstand for optimeret sportsindhold

– Chromecast Indbygget for nem streaming

– Alexa-kompatibilitet til stemmestyring

Specifikationer:

- Farve: Sort

– Mål: 7.17Lx37.60Bx23.86H

– Størrelse: 43-tommer

Fordele:

– Skarpt og farverigt billede

– Jævn handling med bevægelseshastighed 120

– Forbedret spiloplevelse med spiltilstand

– Optimeret sportsindhold med sportstilstand

– Nem streaming med indbygget Chromecast

– Praktisk stemmestyring med Alexa-kompatibilitet

Ulemper:

– Software til langsom tv

– Ikke kompatibel med alle Android-apps

– Langsom responstid, når du tænder og skifter funktioner

Samlet set giver Hisense A4 Series 43-tommer Class FHD Smart Android TV fremragende værdi for sin pris. Det giver et skarpt og farverigt billede, jævn handling med bevægelseshastighed 120 og forbedret spiloplevelse med spiltilstand. Sportstilstanden optimerer indstillingerne for den bedste sportsoplevelse, mens den indbyggede Chromecast giver mulighed for nem streaming. Tv'et tilbyder også Alexa-kompatibilitet for praktisk stemmestyring. Det skal dog bemærkes, at tv-softwaren kan være langsom, og den er muligvis ikke kompatibel med alle Android-apps. Derudover kan responstiden, når du tænder og skifter funktioner, være langsom. Ikke desto mindre er Hisense A4 Series 43-tommer Class FHD Smart Android TV en stilfuld og funktionsspækket mulighed for dem, der leder efter et smart TV til en overkommelig pris.

TCL 32″ Klasse 3-serien Full HD 1080p Smart Google TV – 32S356

TCL 32″ Class 3-Series Full HD 1080p Smart Google TV – 32S356 tilbyder enestående Full HD-opløsning, Google Assistant indbygget og et bredt udvalg af streaming-apps. Med tusindvis af film og serier at vælge imellem, organiseret kun for dig, har det aldrig været nemmere at finde, hvad du skal se. Du kan også nemt streame indhold fra din Android- eller iOS-enhed til TCL med Google TV. TV'et kommer i en lækker sort farve og har mål på 2.90Lx28.80Wx17.20H. Kunder har givet dette produkt 4.1 ud af 5 stjerner.

Nøglefunktioner:

- Fantastisk Full HD-opløsning

– Indbygget Google Assistant

– Organiseret udvalg af streaming-apps

- Nem streaming fra Android- eller iOS-enhed

Specifikationer:

- Farve: Sort

– Mål: 2.90Lx28.80Bx17.20H

Fordele:

– Skarp og klar billedkvalitet

– Google Assistant-integration

– Nem og hurtig streaming

– Overkommelig pris

Ulemper:

– Utilstrækkelige interne højttalere

– Skrøbelig konstruktion

– Begrænset hardwarekontrol

TCL 32S356 Smart Google TV tilbyder en imponerende Full HD-opløsning og en række funktioner, herunder Google Assistant-integration og omfattende streamingmuligheder. Det giver en klar og skarp billedkvalitet, hvilket gør den velegnet til mindre rum som soveværelser eller køkkener. De interne højttalere leverer dog muligvis ikke den bedste lydoplevelse, og tv'ets konstruktion er forholdsvis skrøbelig. Derudover kan nogle brugere finde manglen på hardwarekontroller ubelejligt. Samlet set tilbyder TCL 32S356 stor værdi for sin overkommelige pris og er et solidt valg for dem, der søger et budgetvenligt smart-tv.

Udskiftning af NH800UP RF402A-V14 IR fjernbetjening

NH800UP RF402A-V14 IR-fjernbetjeningserstatning er en kompatibel fjernbetjening til Philips Android 4K Ultra HD Smart LED-tv. Den giver en hurtig responstid på 0.3 sekunder og kan sende op til en rækkevidde på 30 fod for præcis kontrol. Fjernbetjeningen har genvejsknapper for hurtig adgang til yndlingsapps som Netflix, VUDU, YouTube og Google Play. Den har ikke stemmestyring, men for dem, der ikke bruger den funktion, fungerer den næsten lige så godt som den originale fjernbetjening. Fjernbetjeningen er nem at bruge og kræver ingen programmering eller parring. Du skal blot tilslutte 2 AAA-batterier, og den er klar til brug. Den leveres med en problemfri returnering og en 180-dages kvalitetsgaranti.

Nøglefunktioner:

– Kompatibel med Philips Android TV

– Få hurtigt adgang til yndlingsapps med genvejsknapper

– Hurtig responstid på 0.3 sekunder

– Sender op til 30 fods rækkevidde for præcis kontrol

– Ingen programmering eller parring påkrævet

Specifikationer:

- Farve: Sort

Fordele:

– Virker næsten lige så godt som den originale fjernbetjening

– Nem at bruge, ingen programmering eller parring påkrævet

– Hurtig responstid og lang transmissionsrækkevidde

– Problemfri returnering og 180 dages kvalitetsgaranti

Ulemper:

– Har ikke stemmestyring

– Intet lys på fjernbetjeningen til natbrug

NH800UP RF402A-V14 IR-fjernbetjeningserstatningen er et pålideligt og overkommeligt alternativ til den originale fjernbetjening til Philips Android 4K Ultra HD Smart LED-tv'er. Med sin hurtige responstid, lange transmissionsrækkevidde og genvejsknapper for hurtig adgang til yndlingsapps, tilbyder den bekvemmelighed og brugervenlighed. Selvom den mangler stemmestyring og et lys til natbrug, er disse funktioner muligvis ikke afgørende for alle. Samlet set, hvis du har brug for en erstatningsfjernbetjening, der fungerer godt og kommer med en problemfri retur- og kvalitetsgaranti, er NH800UP RF402A-V14 værd at overveje.

