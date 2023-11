Hundredvis af OpenAI-ansatte kræver bestyrelsesfratræden efter CEO Ouster

I en overraskende udvikling har mere end 500 OpenAI-medarbejdere opfordret til, at virksomhedens bestyrelse trækker sig efter den uventede afskedigelse af CEO Sam Altman. I denne tumultariske weekend blev Altman også ansat af Microsoft, hvilket yderligere eskalerede spændingen i organisationen.

Medarbejderne anklagede i et brev indhentet af CNN bestyrelsen for at have mishandlet Altmans fyring og undladt at fremlægge tilstrækkelige beviser for deres påstande mod ham. De udtrykte også utilfredshed med bestyrelsens forhandlingstaktik og satte spørgsmålstegn ved deres kompetence og dømmekraft.

For at demonstrere deres misbilligelse truede medarbejderne med at slutte sig til Altman hos Microsoft, medmindre bestyrelsen træder tilbage og genindsætter Altman og Greg Brockman, den tidligere OpenAI-præsident, som også blev fjernet. Blandt underskriverne er Mira Murati, tidligere udpeget som Altmans midlertidige efterfølger, og Ilya Sutskever, OpenAIs medstifter og chefforsker.

Efter det offentlige postyr forårsaget af Altmans afgang, udsendte Sutskever en undskyldning på X om hans involvering i ledelseskrisen. Han udtrykte beklagelse for sine handlinger og understregede sit engagement i at genforene virksomheden og sikre dets resultater.

Denne interne konflikt hos OpenAI kaster lys over usikkerheden omkring fremtiden for virksomhedens tre ikke-ansatte bestyrelsesmedlemmer. Medarbejdernes brev anførte også, at bestyrelsesmedlemmer foreslog, at ødelæggelsen af ​​virksomheden ville stemme overens med OpenAI's mission om at sikre fordelene ved kunstig generel intelligens for menneskeheden - en påstand, der yderligere intensiverede medarbejdernes irettesættelse.

Derudover fremhæver denne hændelse den loyalitet og støtte, Altman nyder godt af blandt OpenAI-medarbejdere, og giver Microsoft mulighed for at udnytte situationen. Brevet nævnte, at Microsoft har sikret ansatte ledige stillinger i virksomheden.

Mens denne historie fortsætter med at udvikle sig, er det stadig at se, hvordan OpenAIs ledelseskrise vil udvikle sig, og om medarbejdernes krav bliver opfyldt.

Ofte Stillede Spørgsmål

1. Hvorfor krævede OpenAI-medarbejderne bestyrelsens tilbagetræden?

OpenAI-medarbejderne mente, at bestyrelsen mishandlede fyringen af ​​CEO Sam Altman og undlod at fremlægge tilstrækkelige beviser for deres påstande mod ham. De udtrykte også utilfredshed med bestyrelsens forhandlingstaktik og satte spørgsmålstegn ved deres kompetence og dømmekraft.

2. Hvem er nogle nøglepersoner involveret i denne hændelse?

Sam Altman, den tidligere CEO for OpenAI, blev uventet fjernet fra sin stilling. Greg Brockman, den tidligere præsident, var også blandt dem, der blev fjernet af bestyrelsen. Mira Murati, der oprindeligt blev udpeget som Altmans midlertidige efterfølger, og Ilya Sutskever, OpenAIs medstifter og chefvidenskabsmand, var underskrivere af medarbejdernes brev.

3. Hvad var svaret fra Microsoft?

Microsoft har forsikret OpenAI-medarbejdere om, at der er ledige stillinger i virksomheden.

4. Hvordan adresserede Ilya Sutskever sit engagement i lederskabskrisen?

Efter at have underskrevet medarbejdernes brev, sendte Ilya Sutskever en undskyldning på X, hvori han udtrykte beklagelse for hans deltagelse i bestyrelsens handlinger og hans forpligtelse til at genforene virksomheden.