Top 5 Chromebooks til studerende under 300 USD

Hvis du er studerende på udkig efter en overkommelig og effektiv bærbar computer, kan en Chromebook være det perfekte valg for dig. Chromebooks tilbyder stor værdi for deres pris, hvilket gør dem ideelle til studerende på et budget. Selvom de måske ikke har alle funktionerne fra traditionelle bærbare computere, udmærker Chromebooks sig med at surfe på nettet, streame og tjekke e-mails. De er også kompatible med cloud-gaming, hvilket gør dem til en levedygtig mulighed for casual gamere.

Her er de fem bedste Chromebooks, der anbefales til elever under 300 USD:

1) Lenovo 14e ($235): Denne Chromebook skiller sig ud for sit fremragende forhold mellem funktioner og pris. Med en AMD A6-processor, 4 GB RAM og 32 GB flashlager giver den tilfredsstillende ydeevne til hverdagsopgaver. Lenovo 14e har også en række forskellige porte, herunder to USB 3.1-porte, to USB-C-porte, en Kensington-låseslot og en microSD-kortlæser.

2) Acer Chromebook 314 ($279): Acer Chromebook 314 har en Intel Celeron N4020-processor, 4 GB RAM og 64 GB eMMC-lagerplads. Selvom det måske ikke er egnet til spil eller multitasking, tilbyder det en lang batterilevetid på op til 10 timer.

3) ASUS Chromebook Flip CM3 (fra 285 $): ASUS Chromebook Flip CM3 leveres med et MediaTek MT8183-chipsæt, der er optimeret til Chrome OS. Den kan prale af en kompakt formfaktor, en 12-tommer IPS-skærm med et 3:2-formatforhold og en imponerende 16-timers batterilevetid. Den understøtter også en USI stylus pen.

4) Lenovo Chromebook Duet ($300): Lenovo Chromebook Duet kan bruges som både en bærbar computer og en tablet. Dens 10.1-tommer touchskærm og bærbare design gør den perfekt til brug på farten. Med et MediaTek Helio P60T-chipsæt giver det en batterilevetid på op til 10 timer.

5) Samsung Chromebook 4+ ($300 med tilbud): Samsung Chromebook 4+ har en 15.6-tommer skærm, hvilket giver den en fordel i forhold til andre Chromebooks. Den tilbyder konfigurationer med 4 GB eller 6 GB RAM og op til 64 GB lagerplads. Det er dog vigtigt at bemærke, at for en traditionel SSD med 128 GB lagerplads, stiger prisen til tæt på $400.

Disse Chromebooks giver pålidelig ydeevne og opfylder elevernes behov til en overkommelig pris. Det anbefales dog at foretage yderligere undersøgelser og overveje personlige krav, før du træffer en købsbeslutning.

kilder:

– Lenovo 14e, Acer Chromebook 314, ASUS Chromebook Flip CM3, Lenovo Chromebook Duet, Samsung Chromebook 4+: Sportskeeda's Gaming Tech.