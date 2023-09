Valve fejrer 20 års jubilæum for Steams ældste brugerkonti med specielle badges

Valve, skaberen af ​​Steam, fejrer 20-årsdagen for nogle af platformens ældste brugerkonti ved at tildele dem specielle digitale badges. Disse badges har det originale Steam-farveskema og har udløst bølger af nostalgi blandt spillere, ifølge IGN.

Steam, den største digitale pc-gaming-butik på globalt plan, åbnede sine døre for spillere i september 2003. Det vandt hurtigt popularitet, hvor et af dets tidligste træk var spillet "Counter-Strike". Bemærkelsesværdigt er nogle af de tidlige konti, der sluttede sig til platformen, stadig aktive i dag, og brugere har delt minder fra de tidlige dage.

Valve har løbende udviklet Steam gennem årene og udvidet sine tjenester og tilbud. For nylig vovede virksomheden sig endda i hardwareudvikling med annonceringen af ​​Steam Deck. Denne bærbare spilleenhed markerer en spændende milepæl på platformens rejse.

I januar opnåede Steam en betydelig milepæl med rekordstore 10 millioner spillere, der var involveret i spil på platformen samtidigt. Dette afspejler platformens vedvarende appel og det stadigt voksende fællesskab af pc-spillere, der vælger Steam som deres foretrukne spildestination.

Blandt de mest populære spil på Steam i øjeblikket er Valves "Counter-Strike: Global Offensive", som kan prale af næsten en million daglige spillere, samt "Dota 2", "PUBG: Battlegrounds" af Tencent Holdings ADR, "Call of Duty: Modern Warfare 2" af Activision Blizzard Inc, "Lost Ark" af Amazon.com Inc, "FIFA 23" af Electronic Arts Inc og "Apex Legends" af Respawn.

De særlige digitale badges, der tildeles de ældste Steam-konti, tjener som en påmindelse om platformens rige historie og den varige indvirkning, den har haft på spilindustrien.

Billedkredit: Casimiro PT på Shutterstock.

kilder:

– IGN

– Polygon