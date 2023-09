Ikonisk 1973 Porsche 911 Carrera RSR sælges på auktion

En sjælden og meget eftertragtet Porsche 1973 Carrera RSR fra 911 blev for nylig solgt ved Goodwood Revival-begivenheden i 2023. Bilen, kendt som R7, er en af ​​kun tre overlevende fabriksstøttede eksempler. Mens den nøjagtige salgspris forbliver uoplyst, er det blevet bekræftet, at bilen solgte.

911 Carrera RSR er kendt for sin racerstamme, og netop denne model har en imponerende historie. Den opnåede en fjerdeplads ved 1973 24 Hours of Le Mans, hvilket gør den til den højest afsluttende RSR ved det ikoniske udholdenhedsløb.

Denne 911 Carrera RSR blev omfattende modificeret til racerformål. Den havde udvidede skærme, en markant stor bagspoiler kendt som "Mary Stuart" og en mere kraftfuld 3.0-liters flad-6-motor. Disse modifikationer klassificerede RSR som en prototype til 1973 Le Mans-løbet, hvilket gjorde det muligt for den at konkurrere mod dedikerede sportsracere frem for produktionsbaserede biler.

Kørt af Herbie Müller og Gijs van Lennep på Le Mans, bilen sluttede bag kun tre prototyper fra Matra-Simca og Ferrari. Efter Le Mans fortsatte R7 sin racerkarriere med fabriksteamet og deltog i løb på Österreichring og Watkins Glen.

Efter sine løbsdage skiftede R7 hænder flere gange. Den blev solgt til den mexicanske racerholdsejer Hector Rebaque og senere til den italienske samler Massimo Balliva. I næsten tre årtier forblev bilen skjult under Ballivas ejerskab, hvilket førte til rygter om, at den var blevet ødelagt og adskilt.

Omkring 2009 eller 2010 sendte Balliva R7 til Frankrig til restaurering, hvorefter den blev solgt til en samler i USA. Bilen blev dog involveret i en juridisk kamp om dens identitet, hvor en anden ejer hævdede at besidde den rigtige R7. Porsche-ingeniør og teamleder Norbert Singer blev til sidst hentet for at autentificere den ægte vare.

Forventet at indbringe mellem 3.7 millioner og 5.7 millioner britiske pund på auktion, kan R7-salgsprisen nå op på 7.1 millioner dollars. Selvom dette er et betydeligt tal, er det vigtigt at bemærke, at det ikke lever op til det rekordstore salg af en 1970 917K prototyperacer, som blev brugt i Steve McQueen-filmen "Le Mans" og solgt for 14 millioner dollars i 2017.

