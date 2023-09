Zoom mødes med regulatorer for at vække bekymringer om Microsofts konkurrencebegrænsende adfærd

Zoom Video Communications har angiveligt mødtes med regulatorer fra USA, EU og andre jurisdiktioner for at udtrykke bekymringer over Microsofts påståede konkurrencebegrænsende adfærd. Videokonferenceplatformen havde drøftelser med US Federal Trade Commission samt konkurrencehåndhævere fra EU, Storbritannien og Tyskland i løbet af det seneste år.

Zooms bekymringer drejer sig om Microsofts præferencebehandling af deres chat- og videoapp, Teams, gennem prisbundtning og produktdesign. Ved at give fortrinsret til sin egen app, mener Zoom, at Microsoft engagerer sig i illoyal konkurrencepraksis. Zoom CEO Eric Yuan fremhævede vigtigheden af ​​fair konkurrence og de potentielle konsekvenser af unfair praksis.

I en separat sag blev Microsoft genstand for en antitrustundersøgelse fra EU i juli. Undersøgelsen var foranlediget af en klage indgivet af Salesforce-ejet konkurrerende workspace-meddelelsesapp, Slack, i 2020. Den Europæiske Union rejste bekymringer om bundling af Microsoft Teams med deres Office-produkt. Som et svar annoncerede Microsoft planer om at adskille Teams fra deres Office-produkter og gøre det lettere for konkurrerende produkter at integrere med deres software.

Zooms møder med regulatorer tjener som et forsøg på at sikre retfærdighed på markedet og adressere påstået konkurrencebegrænsende adfærd fra Microsoft. Drøftelserne med tilsynsmyndigheder vil hjælpe med at afgøre, om yderligere handling er nødvendig for at fremme et konkurrencedygtigt miljø i videokonference- og kommunikationssoftwaresektoren.

