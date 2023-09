Zoom vækker bekymring hos regulatorer over Microsofts konkurrencebegrænsende adfærd

Zoom Video Communications Inc. har efter sigende mødtes med regulatorer fra USA, EU og andre jurisdiktioner for at udtrykke bekymring over Microsoft Corp.'s påståede konkurrencebegrænsende adfærd. Kommunikationssoftwareproducenten har i løbet af det seneste år engageret sig med US Federal Trade Commission (FTC) samt konkurrencehåndhævere fra EU, Storbritannien og Tyskland.

Zooms største bekymring drejer sig om Microsofts præference for deres Teams videokonferencesoftware gennem prisbundtning og produktdesign. Microsoft er blevet undersøgt af EU's konkurrencevagthund, som undersøger, om det er i strid med antitrust-reglerne at binde Teams til forretningsprodukter. Undersøgelsen var foranlediget af en klage fra Salesforce Inc.s meddelelsesplatform Slack.

Tysklands forbundskartelkontor har også indledt en undersøgelse af Microsoft, og ser specifikt på bundling af OneDrive og Teams med virksomhedens øvrige produktivitetssoftware. Derudover har amerikanske og britiske myndigheder indledt undersøgelser af cloud-tjenester, hvor Microsofts Azure er en stor spiller.

Mens Zoom tidligere havde undgået at tage fat på problemet, udtalte CEO Eric Yuan for nylig, at FTC burde undersøge Microsofts bundlingspraksis og sikre retfærdighed. Både Zoom og Microsoft afviste dog at kommentere yderligere på sagen.

Zooms engagement med regulatorer kommer på et udfordrende tidspunkt for virksomheden, da det søger at fastholde salgsvækst efter den hurtige ekspansion, det oplevede under pandemien. For at diversificere sine tilbud har Zoom udvidet sin suite af tjenester til virksomheder, herunder internetbaserede telefoner, kontaktcentre, planlægning og kunstig intelligens-assistenter.

Afslutningsvis har Zoom taget skridt til at rejse bekymringer om Microsofts påståede konkurrencebegrænsende adfærd over for regulerende organer. Resultatet af disse diskussioner og igangværende undersøgelser fra myndighedernes side vil afgøre det fremtidige landskab på markedet for videokonferencer og cloudtjenester.

