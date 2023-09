Zoom vækker antitrust-bekymringer om Microsofts adfærd

Zoom Video Communications Inc. har givet udtryk for sine bekymringer over påstået konkurrencebegrænsende adfærd fra Microsoft Corp. i møder med regulatorer fra USA, EU og andre jurisdiktioner. Ifølge en person, der er bekendt med sagen, har Zoom haft drøftelser med US Federal Trade Commission samt konkurrencehåndhævere fra EU, Storbritannien og Tyskland i løbet af det seneste år.

En af de største bekymringer, som Zoom rejser, er, at Microsoft prioriterer deres Teams-videokonferencesoftware gennem prisbundtning og produktdesign. Virksomheden hævder, at denne adfærd giver Microsoft en uretfærdig fordel på markedet. Microsoft har allerede været under lup af EU's konkurrencevagthund, som undersøger, om dets sammenkobling af Teams med Microsoft 365 og Office 365 er i strid med antitrustreglerne.

Som svar på klagen fra Slack for tre år siden meddelte Microsoft for nylig, at de vil adskille teams i Europa fra den 1. oktober. Tysklands forbundskartelkontor iværksatte også en undersøgelse af Microsoft i marts for at undersøge deres bundlingspraksis og potentielle konkurrencebegrænsende adfærd.

Myndigheder i USA og Storbritannien har også iværksat undersøgelser af cloud-tjenester, et område hvor Microsofts Azure er en stor spiller. Disse undersøgelser har til formål at afgøre, om visse fremgangsmåder fra Microsoft, Amazon.com Inc. og Alphabet Inc. begrænser innovation i branchen.

Selvom Teams er Zooms primære konkurrent, havde virksomheden indtil for nylig afholdt sig fra at diskutere disse spørgsmål offentligt. Under Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference opfordrede Zoom CEO Eric Yuan FTC til at undersøge Microsofts bundlingspraksis og understregede vigtigheden af ​​retfærdighed i konkurrencen.

Efterhånden som Zoom fortsætter med at udvide sin suite af tjenester til virksomheder ud over videokonferencer, søger det at løse antitrust-problemer og sikre fair konkurrence på markedet.

