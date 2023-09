Zoom udtrykker bekymring over Microsofts angiveligt konkurrencebegrænsende adfærd

Zoom Video Communications, den populære kommunikationssoftwareproducent, har angiveligt mødtes med regulatorer fra USA, EU (EU), Storbritannien (UK) og Tyskland for at rejse bekymringer om Microsofts påståede konkurrencebegrænsende adfærd. Drøftelserne fandt sted med US Federal Trade Commission (FTC) og konkurrencehåndhævere fra EU, Storbritannien og Tyskland i løbet af det seneste år.

En af Zooms største bekymringer er Microsofts præference for deres Teams videokonferencesoftware gennem prisbundtning og produktdesign. Disse bekymringer har foranlediget undersøgelser fra tilsynsorganer såsom EU's konkurrencevagthund. EU-undersøgelsen blev indledt efter en klage fra Salesforce-meddelelsesplatformen Slack for tre år siden. Som svar meddelte Microsoft for nylig, at de ville adskille Teams i Europa fra den 1. oktober.

Ud over EU-undersøgelsen har Tysklands forbundskartelkontor åbnet sin egen undersøgelse af Microsoft med fokus på bundling af OneDrive og Teams med virksomhedens øvrige produktivitetssoftware. Myndigheden har beføjelse til at forbyde visse former for praksis, der hindrer konkurrence online.

Myndigheder i USA og Storbritannien har også iværksat indledende undersøgelser af cloud-tjenester, et område hvor Microsofts Azure er en stor spiller. Disse forespørgsler fremhæver bekymringer om praksis fra Microsoft, Amazon.com og Alphabet, der kan begrænse innovation.

Mens Teams er Zooms primære konkurrent, havde virksomheden tidligere undgået at rejse bekymringer om Microsofts praksis. Men under Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference opfordrede Zooms administrerende direktør, Eric Yuan, FTC til at undersøge Microsofts bundlingpraksis og understregede behovet for fair konkurrence.

Zooms administrerende direktør sammenlignede konkurrencen mellem Zoom og Microsoft med et sportsspil og udtalte, at retfærdighed er afgørende for lige vilkår. Zoom afviste at kommentere yderligere, og Microsoft valgte heller ikke at give en kommentar.

Dette træk fra Zoom betyder et skift i dets tilgang, da det konfronterer en større konkurrents påståede konkurrencebegrænsende adfærd. På trods af at Zoom har oplevet hurtig vækst under pandemien, har Zoom stået over for udfordringer med at fastholde salgsvæksten i de seneste år. For at diversificere sine tilbud har virksomheden udvidet sin suite af tjenester til at omfatte internetbaserede telefoner, kontaktcentre, planlægning og kunstig intelligens-assistenter.

