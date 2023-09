Frigørelse af det fulde potentiale af nul tillid: Et paradigmeskifte i organisatorisk sikkerhed

Nul tillid er dukket op som et afgørende aspekt af digital transformation for organisationer, der går ud over at være blot et buzzword. Forskning fra Zscaler afslører, at mange it-ledere allerede har implementeret eller planlægger at implementere en sikkerhedsstrategi med nul tillid. Men kun en lille procentdel af disse ledere er sikre på fuldt ud at udnytte potentialet i nul tillid.

Nul tillid repræsenterer et skift væk fra traditionel sikkerhedspraksis som virtuelle private netværk (VPN'er) og firewalls, som antager, at enheder i en organisations netværk er troværdige. Konceptet er centreret omkring ideen om, at ingen bruger kan stole på, hvilket kræver verifikation for hver bruger og enhed for at få adgang til netværk.

Implementering af nul tillid giver adskillige fordele, herunder forbedret organisatorisk synlighed og sikkerhed. Det gør det muligt for it-teams at bevare kontrol over netværksaktivitet, mens de tilgodeser hybride arbejdsmetoder og distribuerede arbejdsstyrker. Ved at omfavne nul tillid opnår organisationer en konkurrencefordel ved at ansætte ved at tilbyde fleksible arbejdsmuligheder og samtidig sikre sikkerhed og beskyttelse.

Synlighed på tværs af virksomheden er et afgørende aspekt af nul tillid implementering. Dette niveau af synlighed giver organisationer mulighed for at træffe informerede beslutninger om at engagere sig med medarbejdere baseret på deres placering og få vital indsigt i risikotolerance. For eksempel kan fjernmedarbejdere udføre deres opgaver sikkert, mens indsigt opnået fra arbejdstrends kan føre til forbedringer i kontorværktøjer, arbejdsmetoder og endda energieffektivitet.

Mulighederne ved nul tillid rækker ud over teknologiske skift. Ved at udnytte den detaljerede indsigt fra nul tillid, kan organisationer gentænke deres virksomhedslevering og træffe strategiske beslutninger om kontorlokaler, arbejdsstyrkefordeling og produktivitet. Det gør det muligt for virksomheder at genskabe deres drift og finde nye måder at interagere med kunder på.

Når man ser fremad, lover fremkomsten af ​​generative AI-værktøjer et nul-tillidsområde. Disse værktøjer kan analysere de enorme mængder data, der passerer gennem sikkerhedsskyer, og udtrække værdifuld indsigt. Ved at bruge generativ AI kan organisationer yderligere forbedre fordelene ved nul tillid og tage deres sikkerhed og driftseffektivitet til nye højder.

