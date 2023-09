YouTube Music-integration kommer til HomePod: Siri-kontrol og direkte streaming

YouTube Music kan snart blive kompatibel med Apples HomePod, der giver brugerne mulighed for at streame musik direkte fra platformen og styre den ved hjælp af Siri. Denne nye tilføjelse til listen over understøttede tjenester blev opdaget af teknologientusiast @aaronp613, som fandt en Home-glyph og en URL for "ytm_connect_with_homepod" i YouTube Music-appens kode. Selvom denne opdagelse kun er et lille tip, tyder det på, at funktionen er ved at blive udviklet.

I modsætning til Apples indbyggede tjenester skal integrationen af ​​tredjeparts musikstreamingplatforme som Pandora og potentielt YouTube Music konfigureres fra den respektive app. Når de er tilføjet, vises disse tjenester som mediemuligheder i Apples Home-app, der er tilgængelige fra en brugers kontoindstillinger. Brugere kan derefter vælge deres foretrukne tjeneste som standard, hvilket gør det muligt for Siri at udføre kommandoer ved hjælp af den pågældende platform i stedet for Apple Music.

Siri har dog stadig mulighed for at afspille lyd fra ikke-standardkilder på kommando. For eksempel, selvom standarden er indstillet til Apple Music, kan brugere blot sige, "Siri, afspil min søvnafspilningsliste på YouTube Music", og Siri vil overholde det. Denne fleksibilitet giver brugerne mulighed for at nyde en problemfri og personlig musikstreamingoplevelse med en bred vifte af muligheder.

Med disse potentielle forbedringer vil HomePod-brugere drage fordel af et bredere udvalg af musiktjenester og kan problemfrit få adgang til deres yndlingsindhold ved hjælp af Siri-stemmekommandoer. Denne udvidede kompatibilitet repræsenterer Apples forpligtelse til at forbedre HomePods muligheder og tilbyde brugerne større fleksibilitet i deres valg af lydstreaming.

