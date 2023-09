YouTube implementerer ændringer i annoncer for seere og skabere

YouTube foretager ændringer i sin annonceringspolitik, som vil påvirke både seere og skabere. Videodelingsplatformen annoncerede, at den vil teste længere annoncepauser, der er grupperet sammen i stedet for at blive distribueret over en video. Denne ændring er baseret på feedback fra seere, hvor 79 % af dem foretrækker annoncer, der er grupperet sammen til langformatindhold på tv-skærme. Derudover vil YouTube give en mere synlig indikator for varigheden af ​​hver annoncepause.

En anden ændring på den kreative side involverer at "forenkle" processen for indholdsskabere. Tidligere havde skabere mere kontrol over typen og placeringen af ​​annoncer i deres videoer. Men YouTube implementerer nu en tænd/sluk-knap for alle annoncer. Med denne mulighed aktiveret, bestemmer YouTube, hvornår og hvor annoncer vises. Hvis kontakten er deaktiveret, vil der ikke blive vist nogen annoncer. Placeringen af ​​mid-video-annoncer er stadig op til skaberens skøn.

Ifølge YouTube har over 90 % af videoerne på platformen allerede alle typer annoncer aktiveret, så indvirkningen på skabere burde være minimal. Platformen hævder, at disse ændringer bliver foretaget for at udvide bedste praksis inden for skaberfællesskabet og optimere omsætningen for skabere. Det ultimative mål er at hjælpe skabere med at tjene mere og samtidig forenkle annonceoplevelsen for seerne.

Det er vigtigt at bemærke, at disse ændringer vil påvirke både eksisterende og nye videoer på platformen. Ud over længere annoncepauser og forenklet annoncekontrol for skabere, vil YouTube også introducere købbare annoncer, som seerne kan interagere med, mens de ser YouTube på deres fjernsyn.

Overordnet set har disse ændringer til formål at forbedre annonceoplevelsen for seere og give mere kontrol og indtægtsoptimering for skabere på YouTube-platformen.

Definitioner:

– Langt indhold: Videoer, der typisk er længere end traditionelt indhold i kort format, normalt over 20 minutter lange.

– Annoncepause: En pause i videoindholdet, hvor en annonce vises.

– Købbare annoncer: Annoncer, der giver seerne mulighed for at interagere med indholdet og foretage køb direkte i annoncen.

