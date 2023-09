Privatlivsrisici ved AI og Big Tech

Teknikvirksomheder bruger i stigende grad brugerdata til at træne kunstig intelligens (AI)-systemer, hvilket giver anledning til bekymringer om privatliv og kontrol. Google bruger for eksempel Gmail til at træne sin AI til at afslutte sætninger, mens Meta (ejer af Facebook) brugte en milliard Instagram-opslag uden tilladelse til at træne sin AI. Microsoft bruger chatsamtaler til at forbedre sin AI-bot, og andre teknologivirksomheder bruger data til at lære deres AI-systemer forskellige færdigheder.

Mens brugen af ​​data til målrettet annoncering er almindelig, udgør brugen af ​​data til at træne avancerede AI-systemer nye risici. Generativ AI er stærkt afhængig af store mængder data, hvilket giver anledning til bekymringer om enkeltpersoners privatliv. Teknologivirksomheder anerkender risikoen og advarer ofte brugere om at dele personlige eller følsomme oplysninger.

Desuden involverer processen med at træne AI menneskelige anmeldere, som kan have adgang til personlige data, der deles med AI-systemer. Der har også været tilfælde af AI-systemer, der lækker personlige oplysninger som svar på visse prompter. Selvom virksomheder har foranstaltninger på plads for at forhindre lækager, er deres effektivitet og hyppighed stadig uklar.

Privatliv er ikke den eneste bekymring; der er også spørgsmålet om kontrol. Brugere har muligvis ikke regnet med, at data, de tidligere har delt, kunne blive brugt år senere til formål såsom kunstskabelse, automatisering eller overvågning. Teknikvirksomheder opstiller ofte deres egne regler for, hvilke data der kan bruges, hvilket skaber en ubalance mellem brugernes privatliv og virksomhedens kontrol.

Håndtering af disse privatlivsrisici kræver juridiske rammer, branchebestemmelser og øget gennemsigtighed. Brugere skal have mere kontrol og træffe informerede beslutninger om, hvordan deres data bruges af AI-systemer. Fremtiden for privatlivets fred i AI-æraen afhænger af at finde den rette balance mellem innovation og beskyttelse af individers rettigheder.

