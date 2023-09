By

De unge computer- og elektronikklubber i Cuba spiller en væsentlig rolle i landets teknologiske udvikling og udbuddet af informations- og kommunikationsteknologier i fjerntliggende områder. Disse centre blev oprindeligt etableret under ledelse af Fidel Castro med det formål at bygge bro over den digitale kløft og bringe teknologi til selv de mest isolerede dele af landet.

Premierminister Manuel Marrero anerkender betydningen af ​​disse klubber i bankariseringsprocessen, som indebærer at give den cubanske befolkning adgang til banktjenester. De unge computerklubber er medvirkende til denne proces, da de giver teknologisk træning og tilslutning til børn, teenagere og voksne.

Disse klubber, som er spredt over hele landet, tilbyder en bred vifte af tjenester. De giver internetforbindelse via wifi, skaber rum til spil, letter digitaliseringen af ​​dokumenter og tilbyder forskellige teknologiske tjenester. Endvidere tilbyder klubberne specialiseret træning til børn med særlige evner, der sikrer, at selv de mest udsatte medlemmer af samfundet kan få gavn af disse ressourcer.

Ud over deres umiddelbare tjenester bidrager Unge Computer- og Elektronikklubber også til landets strategiske programmer, såsom e-forvaltningsinitiativer. Dette viser deres væsentlige rolle i at fremme teknologisk læsefærdighed og deltagelse i det digitale landskab.

Samlet set ændrer disse klubber liv ved at tilbyde teknologiske ressourcer og træning til alle dele af samfundet, især i fjerntliggende områder. De er afgørende for at fremme lige adgang til informations- og kommunikationsteknologier, fremme digital inklusion og drive Cubas teknologiske fremskridt.

