En Xbox 3-konsol i skala 4:360 er på vej til målet

Gør dig klar til at tage en tur ned ad memory lane med en splinterny Xbox 360-konsol, men der er en hage – du skal bygge den selv. Mega, et populært blokbyggefirma, har annonceret udgivelsen af ​​en 3:4-replika af Xbox 360-konsollen eksklusivt hos Target. Sættet, som indeholder 1,342 stykker, vil være tilgængeligt fra den 8. oktober.

Denne replika-konsol er designet med stor sans for detaljer og leveres med en fuldt aftagelig harddisk, en kopi af 360 ethernet-porten og et funktionelt indikatorlys. Det inkluderer endda et replika-pakkespil: Halo 3. Konsollen åbnes for at afsløre et diskdrev og andre påskeæg. Sætte den falske Halo 3-disk i konsollen vil "aktivere bundkortet", ifølge sættets beskrivelse.

Replikasættet hylder den originale Xbox 360, der har samme æstetik som konsollen, inklusive boksens design. Denne nostalgiske kopi vil helt sikkert transportere dig tilbage til begyndelsen af ​​2000'erne, de populære spils og anime-seriers storhedstid.

Mega Xbox 360 replika-sættet vil blive prissat til $149.99 og er i øjeblikket tilgængeligt til forudbestilling på Targets hjemmeside. Men på grund af stor efterspørgsel er forudbestillinger allerede udsolgt. Hvis du ikke er i stand til at sikre dig en forudbestilling, kan du se frem til, at sættet rammer Target-butikkerne den 8. oktober.

