Xiaomi øger sit spil med flere Android-opdateringer

Xiaomi har annonceret, at det vil udvide antallet af Android-opdateringer, der tilbydes til sine smartphones, begyndende med den kommende Xiaomi 13T-serie. Tidligere var mærket blevet kritiseret for sin begrænsede softwaresupport, hvilket efterlod ældre enheder uden opdateringer midtvejs i deres levetid.

Xiaomi 13T og Xiaomi 13T Pro, som bliver afsløret i Berlin den 26. september, vil ikke kun byde på kamerateknologi fra Leica, men vil også modtage 4 Android-opdateringer og 5 sikkerhedsopdateringer. Dette skridt er rettet mod at bringe Xiaomi på linje med konkurrenter som Samsung, der allerede har udvidet deres softwaresupport til en bred vifte af enheder.

Da privatliv og sikkerhed bliver stadig vigtigere for forbrugerne, er det afgørende for virksomheder at investere i deres softwareteams og sikre, at enheder forbliver sikre, selv efter den nye OS-cyklus slutter. Xiaomis beslutning om at tilbyde flere opdateringer afspejler denne skiftende forbrugerefterspørgsel og kan tiltrække kunder, der prioriterer softwaresupport.

Apple har længe været betragtet som branchens benchmark for softwaresupport, hvor iPhone-brugere har modtaget 5 års opdateringer. Mens Android-enheder traditionelt har haltet bagud, er det opmuntrende at se flere mærker, der anvender en lignende tilgang og presser på for hyppigere opdateringer.

Ud over Xiaomi rygtes det også, at Google udvider sin softwareunderstøttelse til alle Pixel-telefoner drevet af den interne Tensor, startende med den kommende Pixel 8-serie. Dette indikerer et bredere skift i branchen i retning af at prioritere softwareopdateringer og sikre en længere levetid for smartphones.

kilder:

– News18 Tech