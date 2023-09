Microsoft samarbejder med Barclays for at lancere Xbox Mastercard

Microsoft har annonceret sit samarbejde med Barclays om at introducere "Xbox Mastercard", et nyt kreditkort specielt designet til Xbox-brugere. Selvom den udelukkende vil være tilgængelig for Xbox Insiders den 21. september, vil den blive tilgængelig for alle brugere i USA i 2024.

Xbox Mastercard giver brugerne mulighed for at optjene point for Xbox-spil og tilføjelser baseret på deres køb. Forskellige kategorier vil give accelererede indtjeningsrater, såsom 5x kortpoint på kvalificerede produkter i Microsoft Store, 3x kortpoint på kvalificerede streamingtjenester som Netflix og Disney+ og 3x kortpoint på kvalificerede spisesteder som Grubhub og DoorDash. For alle andre hverdagskøb optjener kunder 1x kortpoint.

Derudover vil kortmedlemmer nyde adskillige fordele, herunder 5,000 kortpoint (svarende til en værdi på 50 USD) efter deres første køb. Nye medlemmer vil blandt andet modtage tre måneders Xbox Game Pass Ultimate.

Interesserede personer skal først blive en del af Xbox Insider-programmet for at få adgang til Xbox Mastercard. Tilgængeligheden af ​​kortet vil blive introduceret i bølger til Insider-medlemmer i resten af ​​2023. Fra den 21. september kan brugere ansøge om kortet.

Xbox-teamet udtalte: "Vi ved, at spillere er interesserede i at få mere værdi fra Xbox, og vi har hørt feedback fra fællesskabet om, at de ønsker flere måder at få værdi på deres køb... Xbox Mastercard vil være tilgængeligt eksklusivt for Xbox Insiders i de 50 USA begynder den 21. september, med tilgængelighed for alle Xbox-spillere i de 50 USA, der kommer i 2024."

Planlægger du at få et Xbox Mastercard? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.

