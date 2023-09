Microsoft vil være vært for Xbox Digital Broadcast på Tokyo Game Show 2023

Microsoft har annonceret, at det vil være vært for Xbox Digital Broadcast ved det kommende Tokyo Game Show 2023. Udsendelsen finder sted den 21. september kl. 2:00 PT / 5:00 am ET / 18:00 JST.

Under udsendelsen vil Microsoft levere statusopdateringer på spil fra Xbox Game Studios og Bethesda Softworks. Derudover vil de fremvise en kreativt mangfoldig samling af spil skabt af udviklere primært placeret i Japan og Asien. Begivenheden vil også omfatte meddelelser om nye spil, der kommer til Xbox Game Pass.

Xbox Digital Broadcast vil være tilgængelig via forskellige platforme. Seere kan se udsendelsen på den officielle Tokyo Game Show YouTube-kanal samt udvalgte sociale Xbox-kanaler. Udsendelsen vil være tilgængelig på flere sprog, herunder engelsk, japansk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionel kinesisk, malaysisk, thai, vietnamesisk, indonesisk, fransk, tysk og castiliansk spansk.

Denne begivenhed giver spillere og Xbox-fans en spændende mulighed for at få de seneste opdateringer og meddelelser om kommende spil. Det fremhæver også Microsofts engagement i de japanske og asiatiske spilmarkeder, hvilket viser regionens talent og kreativitet.

Tokyo Game Show er en årlig spilmesse, der afholdes i Japan, og byder på den seneste udvikling inden for spilindustrien. Det fungerer som en platform for spiludviklere, hardwarevirksomheder og spilentusiaster til at mødes og fejre gamingverdenen.

