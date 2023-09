Umærkede annoncer på X giver anledning til bekymringer om gennemsigtighed og overholdelse af FTC-retningslinjer

Brugere af den populære sociale netværksplatform, X (tidligere kendt som Twitter), har udtrykt bekymring over forekomsten af ​​umærkede annoncer i deres feeds. Disse annoncer, som bliver vist til brugere som organiske indlæg, har udløst en debat om gennemsigtighed og overholdelse af retningslinjerne fra Federal Trade Commission (FTC).

Det er i øjeblikket uklart, om X, under ejerskab af Elon Musk, med vilje har fjernet annonceetiketterne, eller om det er en midlertidig fejl. Brugere har rapporteret at se disse umærkede annoncer i både det algoritmisk anbefalede "Til dig"-feed og fanen "Følger", som kun viser indhold fra konti, som en bruger følger. Denne mangel på offentliggørelse har ført til kritik fra brugere og brancheeksperter.

Sarah Kay Wiley, direktør for politik og partnerskaber hos adtech watchdog nonprofit Tjek mine annoncer, fremhævede problemet og udtalte, at manglen på mærkning vildleder forbrugerne og er i strid med FTC's retningslinjer for vildledende annoncer. FTC har tidligere understreget vigtigheden af ​​tydeligt at markere betalte annoncer for at undgå at vildlede forbrugerne.

For at afgøre, om et opslag er en annonce, kan X-brugere klikke eller trykke på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne af indlægget. Hvis indlægget er en annonce, yderligere muligheder såsom "Ikke interesseret i denne annonce", "Rapportér annonce" og "Hvorfor denne annonce?" vil være tilgængelig. Brugere har bemærket, at disse menumuligheder kun er til stede på annoncer, der mangler etiketter, hvilket bekræfter, at manglen på offentliggørelse af X-annoncer er bevidst.

Ydermere har X for nylig ændret sine annonceerklæringer og eksperimenteret med nye etiketter. Mens den traditionelle "Promoterede" etiket blev vist i nederste venstre side af et tweet, skiftede platformen til en mindre "Annonce" etiket i øverste højre hjørne. Nogle annoncer har dog stadig etiketten "Promoveret". Brugere skal kigge efter enten etiket øverst eller nederst i et indlæg for at afgøre, om det er en annonce.

Det er vigtigt at bemærke, at disse umærkede annoncer ikke er tredjepartsannoncer, men vises direkte gennem X's annonceringsplatform. Virksomheden bliver betalt af annoncører for at køre disse annoncer på tværs af det sociale netværk. X leverer dog ikke en offentlig etiket eller offentliggørelse for at informere forbrugerne om, at indlæggene er reklamer.

Forekomsten af ​​disse umærkede annoncer vækker bekymring over platformens gennemsigtighed og overholdelse af FTC-retningslinjer. Annoncører og brands, der bruger X som annonceringsplatform, kan stå over for potentielle forpligtelser på grund af manglende mærkning på deres annoncer. Overvågning af annonceringspraksis på sociale medier bliver afgørende for at beskytte forbrugerne og sikre gennemsigtighed i branchen.

