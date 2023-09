Twitter-annoncer viste sig at være umærkede i brugernes følgende feeds

Twitter, nu kendt som X, er blevet fanget i at køre umærkede annoncer i brugernes Following-feeds, hvilket giver anledning til bekymring over vildledende annonceringspraksis. Da TechCrunch rullede gennem det følgende feed i Chrome-webbrowseren, opdagede TechCrunch adskillige umærkede annoncer blandet med almindelige indlæg fra fulgte konti og korrekt mærkede annoncer. Dette gør det svært for brugerne at skelne mellem almindelige opslag og annoncer. Det er uklart, om dette problem er en fejl eller en bevidst ændring, der har til formål at vildlede forbrugerne.

I testene udført af TechCrunch blev der stødt på flere umærkede annoncer fra konti, der ikke blev fulgt. Den eneste indikation af, at der var tale om annoncer, var ved at klikke på menuen med tre prikker øverst til højre i indlægget. Menuen gav engagementsmuligheder relateret til annoncen og gav brugerne mulighed for at udføre handlinger såsom at ignorere eller blokere kontoen. Nogle af de opdagede umærkede annoncer var relateret til NFL-hold, hvilket indikerer, at en lang række indhold kan blive påvirket.

Problemet med umærkede annoncer følger en opdatering X, der blev foretaget af dets annoncemærkningsformat i juli, hvor den mere fremtrædende "Promoverede" etiket i bunden af ​​annoncer blev erstattet med en mindre "Annonce" etiket øverst til højre i indlægget. Kritikere hævdede, at denne nye placering gjorde annoncer mindre mærkbare. Men selv med det nye mærkningsformat blev annoncer stadig teknisk mærket som sådan.

Manglen på annonceetiketter på disse annoncer giver anledning til bekymring over vildledende reklamepraksis og har foranlediget opfordringer til en undersøgelse fra regulerende myndigheder, såsom Federal Trade Commission (FTC). Nogle eksperter mener, at X bør være forpligtet til at afsløre alle data, der er indsamlet gennem disse annoncer, og idømmes bøder og sanktioner. Spørgsmålet rejser også spørgsmål om X's annonceunderstøttede model, og om den effektivt kan opretholde et "brandsikkert" websted for annoncører.

De umærkede annoncer ser ud til at være et vedvarende problem, da klager over dem tidligere er blevet rapporteret. Situationen kan tiltrække regulatoriske undersøgelser ud over USA, hvilket yderligere skader X's omdømme. Dette problem afspejler også negativt på X's nyansatte CEO, Linda Yaccarino, som kom til virksomheden i juni med det mål at berolige annoncører og forbedre omsætningen. X har dog ikke længere en kommunikationsafdeling til at håndtere pressehenvendelser.

Som svar på forespørgsler gav X et automatisk e-mail-svar, hvori det stod, at de var optaget og for at vende tilbage senere.