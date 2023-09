WTWH Media køber HME Business and Mobility Management Publications

WTWH Media, LLC har for nylig erhvervet to digitale publikationer, HME Business and Mobility Management, fra 1105 Media, Inc. De økonomiske vilkår for opkøbet blev ikke oplyst.

HME Business and Mobility Management er medieejendomme, der fokuserer på industrien for medicinsk udstyr til hjemmet og mobilitetsprofessionelle, herunder rehabiliteringsleverandører og klinikere. WTWH Media, et porteføljeselskab fra Mountaingate Capital, har udvidet sin tilstedeværelse i sundhedssektoren gennem dette opkøb. Virksomheden havde tidligere opkøbt Aging Media Network tidligere på året.

Tilføjelsen af ​​HME Business and Mobility Management til WTWH Healthcare and Life Sciences-porteføljen vil give nye ressourcer til annoncører og udvide virksomhedens tilbud i disse områder. Publikationerne, med over 20 års historie, tilbyder dybdegående nyheder, analyser, produkttrends og feature-historier fra et produktperspektiv.

Laurie Watanabe, den mangeårige redaktør af Mobility Management, vil fortsætte med at føre tilsyn med begge publikationer og slutte sig til WTWH Healthcare and Life Sciences-teamet.

Dette markerer WTWH Medias tredje opkøb i 2023. Tidligere havde virksomheden købt Aging Media Network, moderselskabet til Hospice News, og PMQ Pizza magazine. Dette opkøb styrker WTWHs tilbud inden for sundheds- og biovidenskabssektoren og fremmer brancheforbindelser, tankelederskab og samarbejde på tværs af sundhedsindustrien.

Samlet set øger WTWH Medias opkøb af HME Business and Mobility Management deres tilstedeværelse i det medicinske hjemmeudstyr og mobilitetsområdet, hvilket giver nye muligheder for annoncører og udvider deres ressourcer i sundhedssektoren.

