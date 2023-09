World of Warcraft afslører Guardians of the Dream Patch

World of Warcraft har annonceret sin meget ventede kommende patch, Guardians of the Dream, som vil introducere spændende nyt indhold til spillere. Denne store patch vil indeholde en ny zone, et udfordrende raid og en frisk pulje af Mythic+ Dungeons.

Højdepunktet i Guardians of the Dream er den nye zone, som tager spillerne dybt ind i det mystiske rige kendt som Emerald Dream. Denne åndelige dimension har længe været en del af Warcraft-loren, og spillere vil møde voldsomme primalistkræfter ledet af den formidable Fyrakk, legemliggørelsen af ​​ild. At begive sig ind i dette aldrig før sete rige vil afprøve eventyrernes dygtighed og tapperhed.

Patchen introducerer også Amirdrassil-raidet, et spændende møde med flammens druider. Dette raid tilbyder en unik oplevelse, da spillere vil have mulighed for at ride på drager, mens de forfølger de flyvende flamme-druider, der laver kaos i Emerald Dream. Udviklerne er dog forsigtige med mekanikken og planlægger at teste mødet grundigt, før de frigiver det til live-spillet.

Desuden inkluderer patchen en opdateret Mythic+ Dungeon pool til sæson 3. Spillere kan forvente Emerald Dream-tema dungeons fra tidligere udvidelser, såsom Darkheart Thicket og The Everbloom. Derudover er Dawn of the Infinites megadungeon blevet opdelt i to fløje, der tilbyder mere udfordrende indhold til spillere.

For afslappede spillere vil der være masser af udendørs aktiviteter at nyde. Patchen introducerer en cyklus af tre offentlige begivenheder: Superbloom, inspireret af Overwatchs nyttelastkort, en landbrugsbegivenhed, hvor spillere kan indsamle valutaer og belønninger, og Emerald Bounty, hvor spillerne planter frø og ser dem vokse til træer, hvilket giver unikke belønninger.

Spillere kan prøve den nye patch på PTR (public test realm) senere på ugen. Med sit spændende nye indhold lover Guardians of the Dream at tilbyde World of Warcraft-spillere en spændende og fordybende oplevelse i Emerald Dream.

kilder:

– Officiel World of Warcraft Twitter-konto: @Warcraft