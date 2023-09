Den transformative virkning af digitale offentlige infrastrukturer i Indien

Indiens Digital Public Infrastructures (DPI'er) har modtaget international ros fra Verdensbanken for deres transformative indflydelse i løbet af det sidste årti. Verdensbankens dokument, udarbejdet som en del af G20 Global Partnership for Financial Inclusion, anerkendte den Narendra Modi-ledede regerings indsats for at implementere DPI'er og fremhævede den afgørende rolle, regeringens politik og regulering spiller i udformningen af ​​dette landskab.

En af de bemærkelsesværdige resultater, der fremhæves i rapporten, er Indiens hurtige fremskridt med hensyn til finansiel inklusion. Jan Dhan Yojana (JAM) Trinity, som består af Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY), Aadhaar og mobilnumre, spillede en afgørende rolle i at øge den økonomiske inklusion. På kun seks år lykkedes det Indien at hæve sin økonomiske inklusion fra 25 % i 2008 til over 80 % af de voksne. Dette betydelige spring forkortede rejsen mod finansiel inklusion med op til 47 år, primært tilskrevet DPI'ers indflydelse.

Mens DPI'er spillede en afgørende rolle i at opnå denne bedrift, anerkender rapporten også vigtigheden af ​​andre økosystemvariabler og -politikker. Disse omfatter indgreb for at skabe en mere muliggørende juridisk og regulatorisk ramme, nationale politikker for at udvide kontoejerskab og brugen af ​​Aadhaar til identitetsbekræftelse.

Indiens DPI'er har ikke kun transformeret den offentlige sektor, men også øget effektiviteten for private organisationer. Ikke-bankvirksomheder (NBFC'er) rapporterede positive virkninger såsom en 8 % højere konverteringsrate i SMV-udlån, en 65 % reduktion i afskrivningsomkostninger og et 66 % fald i udgifter til opdagelse af svig.

Succeshistorien om Indiens Unified Payments Interface (UPI) blev også fremhævet i rapporten. Alene i maj 2023 var der over 9.41 milliarder UPI-transaktioner til en værdi af omkring 14.89 billioner INR. For regnskabsåret 2022-23 nåede den samlede værdi af UPI-transaktioner næsten 50 % af Indiens nominelle BNP. UPI-PayNow-sammenkoblingen mellem Indien og Singapore, som blev operationaliseret i februar 2023, har muliggjort hurtigere, billigere og mere gennemsigtige grænseoverskridende betalinger, der er i overensstemmelse med G20's prioriteter for finansiel inklusion.

Som konklusion har Indiens DPI'er spillet en central rolle i at fremskynde finansiel inklusion og transformere både den offentlige og private sektor. Digitaliseringsindsatsen, kombineret med understøttende politikker og regler, har fremskyndet Indiens fremskridt på en brøkdel af den tid, det traditionelt ville have taget. Succesen med initiativer som JAM Trinity og UPI demonstrerer styrken af ​​digital infrastruktur til at drive økonomisk vækst og inklusivitet.

