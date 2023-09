Dagens ordsvar: Pisk

Hvis du spiller Wordle i dag og har brug for lidt hjælp, har vi dig dækket. Wordle-svaret for den 12. september er et ord på fem bogstaver, og vi har nogle ledetråde til at styre dig i den rigtige retning. Her er hvad du behøver at vide:

Der er én vokal i dette ord.

Dagens ord begynder med 'W'.

Dette ord har ingen gentagne bogstaver.

Dette ord er navnet på en type køkkenværktøj, der kan bruges til at blande ting og gøre dem luftige.

Hvis du stadig ikke er sikker, er svaret piskeris. Det tog os næsten alle vores gæt, men vi nåede at få det lige i tide med et gæt tilbage. Glem ikke at dele dit Wordle-svar, når du er færdig, men husk ikke at ødelægge det for andre!

Wordle har vundet massiv popularitet siden lanceringen i oktober 2021. Millioner af spillere tjekker ind hver dag for at teste deres evner til at gætte ord. Spillets succes førte til spredning af kloner i app-butikker. Den originale Wordle, udviklet af Dan Wardle, er dog stadig en favorit blandt spillere.

I en interessant vending erhvervede New York Times Wordle for et ikke offentliggjort syvcifret beløb. Spillet falder nu ind under avisens paraply af onlinespil. Mens opkøbet har bragt nogle udviklinger bag kulisserne, er selve spillet forblevet gratis og uændret.

På trods af nogle indledende migreringsproblemer og fjernelse af uhøflige ord fra ordbogen, fortsætter Wordle med at betage spillere med sit enkle, men vanedannende gameplay. Så fortsæt med at gætte og hav det sjovt med at spille Wordle!

