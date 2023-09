Wordle 811 Svar: 8. september

Dagens Wordle-puslespil tilbyder et unikt twist til de sædvanlige strategier. I de tidlige dage af spillet stolede spillerne ofte på vokaltunge ord som "lyd" eller "soare" som udgangspunkt. Troen var, at hvis et ord indeholdt de store vokaler, ville resten være let at finde ud af. Spillere opdagede dog hurtigt, at konsonanter spillede en mere afgørende rolle.

I dag har vi en sjælden mulighed for at gense den vokaltunge strategi. Ordet for dette puslespil er både uklart og indeholder tre forskellige vokaler. Det er et almindeligt ord, der undgår brugen af ​​ualmindelige bogstaver. Den anbefalede tilgang er at begynde med et vokal-tungt ord og derefter bruge bogstavelimineringsteknikken.

For at hjælpe dig på vej er her nogle værdifulde ledetråde til at løse dagens puslespil:

1. Ordet starter med bogstavet R.

2. Den indeholder tre vokaler.

3. Ordet slutter med bogstavet E.

4. En anden vokal i ordet er O.

5. Den sidste vokal i ordet er U.

Hvis du nøje overvejer disse spor, burde svaret være inden for rækkevidde. Men hvis du sidder fast, skal du rulle ned for at finde løsningen.

SPOILER ALERT! Fortsæt kun med at læse, hvis du søger svaret på dagens Wordle-puslespil.

Dagens ord er "ROUSE". Det betyder "at vække nogen eller gøre nogen mere aktiv eller ophidset". Husk at slutte dig til os igen i morgen for flere hints og ledetråde.

Definitioner:

– Vokal: En talelyd, der produceres med en åben konfiguration af stemmekanalen, så luften kan flyde jævnt uden afbrydelse.

– Konsonant: En talelyd, der frembringes med en indsnævring eller obstruktion af stemmekanalen.

– Uklar: Ikke kendt eller svært at forstå.

