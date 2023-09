DNA-gennembrud løser årtier gammel kold sag, fører til anklager om mord

Et DNA-gennembrud har ført til løsningen af ​​en kold sag, der havde været uløst i årtier. I november 1994 blev Robin Lawrence fundet stukket ihjel inde i sit hjem i Springfield, Virginia. Detektiver indsamlede et stykke retsmedicinsk bevismateriale fra gerningsstedet, som viste sig at være afgørende for opklaringen af ​​sagen.

Det DNA-bevis, der blev indsamlet på det tidspunkt, stemte ikke overens med nogen kilder i politiets database. Men i 2019 blev DNA'et indsendt til et DNA-testfirma i Virginia. Ved hjælp af DNA'et udviklede virksomheden en profil og begyndte at søge i genealogiske databaser, hvilket i sidste ende førte detektiver til en mistænkt ved navn Steven Smerk.

For yderligere at bekræfte Smerks identitet brugte politiet digitale sammensatte skitser baseret på DNA-teknologien leveret af Parabon NanoLabs. Ved at sammenligne disse skitser med billeder af Smerk som en yngre mand, var detektiverne i stand til at etablere et match.

Detektiver rejste til New York, talte med Smerk og tog en DNA-prøve. Da de tog afsted, forsynede de Smerk med et visitkort. Kort efter ringede Smerk efter detektiverne og tilstod forbrydelsen. Han gik derefter til den lokale politistation og overgav sig.

Ifølge chef Kevin Davis fra Fairfax County Police Department afgav Smerk en fuldstændig tilståelse og gav nok detaljer til at bekræfte den genetiske slægtsforskning. Davis understregede, at forbrydelsen så ud til at være en tilfældig handling, uden nogen kendt forbindelse mellem Smerk og Lawrence. Smerk har ingen tidligere straffeattest, og det er hans første anholdelse.

Efter næsten tre årtiers efterforskning er Smerk blevet varetægtsfængslet og vil blive udleveret fra New York til Virginia for at blive anklaget for anden grads mord. Myndighederne har ikke identificeret andre potentielle forbrydelser, der involverer Smerk.

Dette gennembrud tjener som et vidnesbyrd om fremskridtene inden for DNA-teknologi og slægtsforskning, hvilket giver håb om en løsning på forkølelsessager, der længe har været uløste.

Kilde: CBS News (Kerry Breen)