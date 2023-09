Microsoft arbejder på AI-drevne levende tapeter til Windows 11

Det forlyder, at Microsoft udvikler AI-drevne live wallpapers til Windows 11, hvilket kan forbedre den overordnede brugeroplevelse. Disse levende tapeter ville bruge AI-teknologi til at justere dybdeopfattelsen og skabe et mere interaktivt skrivebordsmiljø. Baggrundene ville fremstå mere "levende" ved at flytte eller skifte som reaktion på markørbevægelser eller enhedsaktivitet.

Rapporter tyder på, at Microsoft muligvis introducerer en "parallakse-effekt" i en kommende opdatering, som ville få tapetet til at se ud til at bevæge sig lidt langsommere end indholdet oven på det, hvilket tilføjer dybde og fordybelse. Disse AI-forbedrede tapeter forventes at fungere godt med både berøringsaktiverede enheder som tablets og traditionelle musebevægelser.

Microsoft har investeret massivt i AI-teknologier, hvilket fremgår af integrationen af ​​Bing Chat i Windows-søgefunktionen. Introduktionen af ​​live wallpapers er endnu et eksempel på Microsofts forpligtelse til at inkorporere AI i deres produkter. Selvom funktionen muligvis ikke fungerer så glat på ældre hardware, forventes den at levere en jævnere og mere engagerende oplevelse på nyere bærbare eller stationære pc'er.

Denne nyhed falder sammen med Microsofts kommende begivenhed den 21. september, hvor opdateringer til Surface-enheder og Windows Copilot forventes at blive annonceret. Det er stadig at se, om denne AI-drevne live wallpaper-funktion vil blive inkluderet i de kommende produkter eller tilføjet senere gennem fremtidige opdateringer.

Kilder: Seneste Windows