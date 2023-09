Windows 10 kumulative opdateringer frigivet for at løse sikkerhedsproblemer

Microsoft har for nylig lanceret to kumulative opdateringer, KB5030211 og KB5030214, til forskellige versioner af Windows 10, herunder 22H2, 21H2 og 1809. Disse opdateringer er vigtige for at løse eksisterende problemer i operativsystemet og er en del af Patch Tuesday-udgivelsen fra september 2023.

For at sikre, at disse opdateringer installeres problemfrit, har Microsoft gjort dem tilgængelige til automatisk installation. Brugere kan dog også installere opdateringerne manuelt ved at gå til afsnittet Windows Update i Indstillinger og vælge 'Søg efter opdateringer'.

September KB5030211-opdateringen introducerer et par bemærkelsesværdige funktioner. For det første inkluderer den en ny Windows Backup-app, der giver brugerne mulighed for at administrere deres apps og filer effektivt, hvilket giver mulighed for at gendanne dem på et senere tidspunkt. Derudover forbedrer denne opdatering placeringsdetektionsfunktionerne i Windows 10, hvilket giver brugerne mere nøjagtige vejr-, nyheder og trafikoplysninger.

Desuden har Microsoft introduceret notifikationsbadging for Microsoft-konti på Start-menuen, hvilket gør det nemmere at se og administrere notifikationer. Denne opdatering adresserer også problemer relateret til sommertidsændringer i Israel og løser problemer med søgefeltet.

En væsentlig rettelse i disse kumulative opdateringer er relateret til Group Policy Service. Tidligere ventede tjenesten i 30 sekunder på, at netværket var tilgængeligt, hvilket medførte forsinkelser i politikbehandlingen. Med den seneste opdatering er dette problem blevet løst, hvilket sikrer korrekt politikbehandling uden unødvendige forsinkelser.

Derudover er der en rettelse til problemer med indstillingssynkronisering. Tidligere, selvom omskifteren var slået til for synkroniseringsindstillinger på Windows-sikkerhedskopisiden i appen Indstillinger, ville indstillingerne ikke synkroniseres korrekt. Den seneste opdatering retter dette problem og forbedrer den overordnede brugeroplevelse.

Sammenfattende bringer de nyligt udgivne kumulative opdateringer til Windows 10, KB5030211 og KB5030214, flere nye funktioner og vigtige rettelser til operativsystemet. Disse opdateringer adresserer sikkerhedssårbarheder og forbedrer den overordnede ydeevne af Windows 10. Det anbefales, at brugere installerer disse opdateringer for at sikre, at deres systemer forbliver sikre og optimeret.

