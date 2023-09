En aften på Rossi's: En smag af Italien på Seasons Restaurant

Den luksuriøse Seasons-restaurant på InterContinental-hotellet i Ballsbridge, Dublin 4 byder på en særegen italiensk madoplevelse denne måned. Chefkokken Alberto Rossi, der kommer fra Italien, bringer sin ekspertise og kærlighed til det italienske køkken til menuen. Medlemmer af The Irish Times Food & Drink Club har den eksklusive mulighed for at deltage i en begivenhed kaldet "An Evening at Rossi's" den 21. september kl. 6:30.

Arrangementet byder på en fem-retters smagsmenu inspireret af regionale italienske retter. Gæsterne vil nyde et udvalg af antipasti, der serveres i familiestil, efterfulgt af primi, hovedret og dessert, med valgmuligheder til rådighed på hvert kursus. Udover den udsøgte mad vil der blive serveret en velkomstdrink, vinparringer og en dessertcocktail. Kokken Rossi vil selv præsentere hver ret og diskutere dens historie og kontekst.

Arrangementet bliver helt sikkert populært, så billetterne er begrænsede. Interesserede kan reservere deres plads ved at klikke på linket. Dette lover at blive en uforglemmelig aften med autentisk italiensk køkken, gjort endnu mere speciel af kokken Rossis personlige præg.

Vinder af præmier til Mad & Drink Club-medlemmer

Abonnenter på The Irish Times Food & Drink Club har chancen for at vinde to utrolige præmier i denne måned i Co Wicklow. Førstepræmien inkluderer en 10-retters smagsmenu for to på The Strawberry Tree restaurant på BrookLodge & Macreddin Village i Aughrim, efterfulgt af en overnatning. Andenpræmien byder på en overnatning for to på The Sally Gap Bar & Brasserie på det femstjernede Powerscourt Hotel Resort & Spa, komplet med en tre-retters middag og morgenmad. Interesserede personer kan deltage i konkurrencerne ved at klikke på de angivne links.

Tillykke til Edel Troy, vinder af en overnatning for to på The Eccles Hotel & Spa i Glengarriff, Co Cork, og til Gerry Murphy, vinder af middag for fire på Neighborhood restaurant i Naas, Co Kildare. Disse heldige vindere vil uden tvivl nyde unikke og dejlige madoplevelser på disse berømte etablissementer.

Flere nyheder om mad og drikke

I weekendens Irish Times Magazine deler kokken og restauratøren Sunil Ghai opskrifter fra sin nye kogebog, Spice Box: Easy, Everyday Indian Food. Magasinet indeholder også en artikel af Corinna Hardgrave, som mener, at hun har opdaget en ny Michelin-stjerneudfordrer i Kilkenny by. John Wilson går på en søgen efter at finde Bordeaux-vine på et budget. Derudover giver Grainne O'Keefe og Lilly Higgins opskrifter på solide efterårsretter i magasinet.

For de seneste mad- og drikkenyheder, funktioner og lækre opskrifter, husk at besøge irishtimes.com/food. Hvis du vil dele glæderne ved The Irish Times Food & Drink Club med dine kære, kan de deltage ved at følge linket. Hold kontakten med os på Facebook og Instagram for opdateringer og mundrette madfotografering.

kilder:

– Irish Times Food & Drink Club

– irishtimes.com/food