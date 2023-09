Opgrader dit køretøj med AUTO-VOX CS-2 trådløst bakkamerasæt

Hvis du har brug for et pålideligt og nemt at installere bakkamera til dit køretøj, skal du ikke lede længere end AUTO-VOX CS-2. Dette trådløse backup-kamerasystem er designet til at levere et live video-feed fra et bagkamera direkte til en skærm i instrumentbrættet, hvilket gør det nemmere for dig at manøvrere dit køretøj på trange steder og forhindre ulykker.

AUTO-VOX CS-2 kan prale af flere nøglefunktioner, der adskiller den fra andre muligheder på markedet. For det første tilbyder den en trådløs transmissionsrækkevidde på op til 33 fod, hvilket sikrer et stabilt og uafbrudt video-feed. Selve kameraet er IP68 vandtæt og støvtæt, hvilket gør det velegnet til brug under forskellige vejrforhold. Desuden bruger 4.3" LCD-skærmen digital signalteknologi, hvilket garanterer en klar og ensartet billedtransmission.

En af de iøjnefaldende egenskaber ved CS-2 er dens justerbare parkeringsretningslinjer, som vises direkte på skærmen. Disse retningslinjer hjælper dig med nøjagtigt at bedømme afstand og positionering under parkering, hvilket reducerer risikoen for kollisioner. Derudover giver kameraet en bred betragtningsvinkel på 110°, hvilket sikrer, at du har et omfattende overblik over, hvad der er bag dit køretøj. Selv under dårlige lysforhold udmærker CS-2 sig, takket være dens nattesyn.

Installation af AUTO-VOX CS-2 er en leg, uden ledningsføring mellem kameraet og skærmen. Du skal blot montere kameraet på din bageste nummerplade eller et andet passende sted, og fastgør skærmen til dit instrumentbræt eller forruden ved hjælp af de medfølgende sugekopper. Uanset om du kører sedan, SUV, lastbil eller autocamper, er CS-2 en alsidig og praktisk mulighed for at opgradere dit køretøj med et bakkamera.

For at deltage i giveawayen og have en chance for at vinde en AUTO-VOX CS-2 skal du blot deltage via RafflePress-widgetten nedenfor. Bemærk venligst, at denne giveaway kun er for beboere i Storbritannien. Held og lykke!

Definitioner:

– Bakkamera: Et kamera installeret på et køretøj, der giver et klart udsyn over området bag køretøjet, og hjælper føreren ved bakning eller parkering.

– IP68: En international standard, der angiver niveauet af beskyttelse mod indtrængning af støv og vand.

Kilde: Mighty Gadget (ingen URL)