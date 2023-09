Los Angeles Metro digitale reklametavler møder modstand på grund af trafiksikkerhedsbekymringer

Los Angeles Metro skubber frem med en plan om at installere 49 digitale dobbeltsidede billboards, hvilket bringer det samlede antal digitale billboards i hele byen til 86. Metro forventer, at planen, kaldet Transportation Communication Network (TCN), vil generere 1 milliard dollars i omsætning over 30 år. Mens nogle lokale handelskamre støtter planen, er aktivister og samfundsgrupper bekymrede over indvirkningen på det visuelle miljø og trafiksikkerheden.

Forslaget vil blive hørt af Los Angeles City Planning Commission den 14. september, inden det går til byrådet. Tavlerne ville blive spredt over hele byen, hvor de fleste vender mod motorveje og andre vender mod lokalsamfund. Strukturerne vil variere i højden fra 30 til 95 fod, hvor de fleste er 30 fod høje.

Metro argumenterer for, at projektet vil have offentlige fordele, herunder at reservere tid til nødbeskeder. Undersøgelser udført af institutioner som University of Alabama i Birmingham og Federal Bureau of Transportation Statistics har dog vist, at digitale billboards kan øge ulykkesfrekvensen og distrahere chauffører. Tilstedeværelsen af ​​digitale reklametavler i Florida og Alabama øgede antallet af nedbrud med henholdsvis 25 % og 29 %.

Andre byer i det sydlige Californien, herunder La Mesa, har også overvejet forslag til digitale reklametavler, men afvist dem på grund af bekymring over chaufførens distraktion. Metros sikkerhedsforanstaltninger med at tillade billboardbilleder at ændre sig hvert ottende sekund ses som utilstrækkelige sammenlignet med andre byer og stater, hvor billederne skifter hvert fjerde til tiende sekund.

Modstandere hævder, at digitale reklametavler vil bidrage til bysmuds, distrahere bilister og påvirke førersikkerheden. De opfordrer byrådet til at stemme imod projektet.

Mens nogle virksomhedsledere støtter forslaget om digital billboard, tager samfundsgrupper, kvarterråd og aktivister et opgør med det. De mener, at indtægterne fra digitale skilte ikke opvejer de negative konsekvenser for byens visuelle miljø og trafiksikkerhed.

