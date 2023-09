Apple-aktier står over for tekniske udfordringer midt i markedsturbulens

Apple (AAPL) har oplevet et betydeligt fald i sin aktiekurs, og har mistet over 6 % i de seneste to dage, hvilket markerer det største på hinanden følgende fald i 10 måneder. Dette har resulteret i et tab på cirka 200 milliarder dollars i markedsværdi siden mandag. Faldet i aktiekursen falder sammen med rapporter om kinesiske embedsmænd, der opfordrer statsansatte til at stoppe med at bruge Apple-telefoner. Det aktuelle problem, som Apple står over for, er dog ikke relateret til dets produkter eller tjenester, men snarere dets aktiediagram.

For en måned siden nåede Apple-aktien et rekordhøjt niveau, som blev efterfulgt af en kraftig nedtur, som aldrig var set før. Historiske tendenser tyder på, at svagheden i Apples aktie kan vare ved i mindst en måned. Selvom aktien oplevede et rally i sidste halvdel af august, har det seneste fald slettet de fleste af disse stigninger, hvilket efterlader aktien tæt på flere måneders lavpunkter.

Analytikere har udtrykt et negativt syn på Apple-aktien, især op til iPhone 15-lanceringen. Det er blevet observeret, at Apple-aktier typisk stiger før sådanne begivenheder, men så oplever et frasalg bagefter. Historiske data, der spænder over fire årtier, viser, at september har en tendens til at være en udfordrende måned for Apple-aktier, og i 10 af de sidste 12 år har aktien leveret negative afkast efter iPhone-lanceringen.

På trods af den overordnede faldende tendens er det værd at bemærke, at oktober historisk har været en stærk måned for Apple-aktien. I år har dog afveget fra det mønster. Derudover har Apples defensive adfærd på markedet bidraget til investorernes bekymringer. Mens aktien har oplevet en respektabel stigning på 35 % i år, blegner den i forhold til afkastet fra andre teknologivirksomheder såsom Nvidia (210 %) og Meta Platforms (150 %).

Apple står nu over for tre kvartaler i træk med faldende år-til-år vækst i omsætningen. Dette har fået analytikere til at sammenligne med IBM, en anden teknologigigant, der oplevede et fald i aktiekursen efter en periode med lignende økonomiske resultater. Det vigtigste er, at Apple er nødt til at fokusere på omsætningsvækst for at bevare aktiens værdi som en vækstvirksomhed.

Når man ser fremad, foreslår JPMorgan, at hvis de nuværende tendenser fortsætter, kan investorer sælge Apple-aktier efter iPhone-begivenheden og omdirigere deres investeringer mod virksomheder som Meta, Microsoft og Nvidia, som betragtes som topvalg af JPMorgan-analytikere.

Kilder: Yahoo Finance