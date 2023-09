Ny EU-forordning tillader tredjeparts-chat på WhatsApp

Resumé: Den Europæiske Unions Digital Markets Act (DMA) har identificeret store teknologivirksomheder som gatekeepere, herunder WhatsApps moderselskab, Meta. For at overholde de nye regler har WhatsApp introduceret en ny funktion kaldet "tredjeparts chats" i sin betaversion. Denne funktion giver brugerne mulighed for at modtage og svare på beskeder fra folk, der bruger andre beskedapps.

DMA kategoriserer gatekeepere baseret på deres kerneplatformtjenester, hvor nogle virksomheder optræder på flere lister. For eksempel tilbyder Google forskellige tjenester, der kunne betragtes som gatekeeping, såsom Google Maps, Google Play, Google Shopping, Chrome, Android og YouTube. Tilsvarende driver Meta sociale netværk som Facebook og Instagram sammen med en formidlingstjeneste og en reklameplatform.

EU omtaler beskedapps som nummeruafhængige interpersonelle kommunikationstjenester (N-IICS) og har inkluderet WhatsApp og Messenger under denne kategori. Interoperabilitet mellem meddelelsesplatforme er et krav for gatekeepere, hvilket giver brugere af apps som Signal, Telegram eller Snapchat mulighed for at kommunikere med WhatsApp- og Messenger-brugere uden at skulle have en konto på disse platforme.

Som et svar på den nye forordning er WhatsApp begyndt at arbejde på interoperabilitet i sin udviklingsversion til Android. Målet er at muliggøre problemfri kommunikation med tredjeparts meddelelsestjenester. Gatekeepers er forpligtet til at overholde reglerne inden for seks måneder, hvilket betyder, at fuld interoperabilitet bør være tilgængelig i marts 2024.

Det er bemærkelsesværdigt, at Apples iMessage ikke betragtes som en kernebeskedtjeneste i henhold til disse regler, da den endnu ikke opfylder den brugergrænse, der er fastsat af EU.

Fremover bliver WhatsApp nødt til at løse tekniske udfordringer for at sikre, at avancerede funktioner som fildeling, videoopkald og lydbeskeder er interoperable med tredjepartstjenester. Denne nye funktion markerer begyndelsen på et vigtigt projekt for WhatsApp-teamet, da de arbejder for at overholde EU's lovgivningsmæssige rammer.

Definitioner:

– Digital Markets Act (DMA): Reguleringsramme indført af Den Europæiske Union for at imødegå rollen og magten for store teknologivirksomheder kendt som gatekeepere.

– Gatekeepere: Teknologivirksomheder, der af EU er identificeret som havende betydelig kontrol og indflydelse på digitale markeder.

– Interoperabilitet: Forskellige softwares eller platformes evne til at kommunikere og arbejde problemfrit sammen.

– Number-Independent Interpersonal Communication Service (N-IICS): Et lovudtryk, der bruges af EU til at henvise til beskedapps.

– End-to-end-kryptering: En sikkerhedsforanstaltning, der sikrer kommunikationens privatliv og sikkerhed ved at kryptere meddelelser på en måde, så kun de tilsigtede modtagere kan dekryptere og læse dem.

Kilder: European Union Digital Markets Act (DMA) retningslinjer, WABetaInfo.