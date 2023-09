Hvad kan du forvente af Apples begivenhed den 12. september: iPhone 15 og Apple Watch Series 9

Apples begivenhed i september er lige rundt om hjørnet, og der er et par nøgleprodukter, som vi kan forvente at blive fremvist. De vigtigste højdepunkter er iPhone 15 og Apple Watch Series 9. Rygter og spekulationer har cirkuleret, og her er, hvad vi ved indtil videre.

iPhone 15 forventes at have en bemærkelsesværdig ændring - vedtagelsen af ​​USB-C. Dette skridt blev foranlediget af EU-regulatorers beslutning om at standardisere porte på tværs af enheder. Mens implementeringsfristen er udgangen af ​​2024, ser det ud til, at Apple benytter lejligheden til at foretage dette skift nu. Den højere USB 3.2-datahastighed kan være forbeholdt pro-modellerne, hvor standard iPhone 15 holder sig til USB 2.0.

Trådløs opladning forventes også at modtage en opgradering med et bump på op til 35W over hele linjen. Det rygtes, at iPhone 15 er en af ​​de første telefoner, der omfavner Qi2-standarden, som kombinerer trådløs opladning med magneter. Derudover kan funktioner som Dynamic Island, introduceret i Pro-modellerne, dryppe ned til de billigere iPhone 15-modeller.

En anden rygter tilføjelse er iPhone 15 Ultra, der erstatter Pro Max. Denne enhed siges at have en 6.7-tommer skærm med en 120 Hz opdateringshastighed, slanke rammer og en ny "Action"-knap. Denne knap, der er taget fra Apple Watch Ultra, tilbyder tilpassede genveje til forskellige funktioner.

Hvad angår Apple Watch Series 9, har information været relativt sparsom. Det er muligt, at dette års begivenhed kan være mere lavmælt for Apples wearables, med fokus på næste års 10-års jubilæumsenhed. Det er dog sandsynligt, at Ultra 2 og Series 9 vil modtage processor- og farveopdateringer. Der har også været rapporter om, at Apple har udforsket 3D-print til etuidesign, efter dets brug i Vision Pro-headsettet.

Mens AirPods og andre enheder forventes at modtage opdateringer, er detaljerne stadig spekulative. Det er muligt, at nye AirPods med H2-chippen kan blive frigivet sammen med et selvstændigt USB-C-opladningsetui. Yderligere oplysninger om Vision Pro-headsettet, iOS/macOS/iPadOS/watchOS-udgivelsesdatoer og mulige demoer kan blive afsløret.

Samlet set er Apples begivenhed i september fyldt med forventninger til de nyeste iPhone- og Apple Watch-modeller. Mens nogle rygter er baseret på spekulationer, giver de et spændende indblik i, hvad der kan være i vente for Apple-entusiaster.

