Hvordan fodboldspilleres kostvaner har udviklet sig i de sidste 50 år

Daniel Nisbet, Football Association of Wales National Youth Teams' high performance manager, forklarer, hvordan fodboldspillernes kost har ændret sig i løbet af de sidste 50 år. Tidligere var der kun lidt vægt på ernæring, hvor spillerne blev tilbudt en traditionel engelsk morgenmad før en kamp. Men siden midten af ​​1990'erne er ernæring blevet et afgørende aspekt af en spillers forberedelse til et spil.

I dag har fodboldklubber ernæringseksperter, som planlægger spillernes måltider på en yderst teknisk måde. Disse måltider er skræddersyet til hver spillers individuelle behov, alt efter hvad de ønsker at opnå. Lad os se nærmere på, hvordan spillernes kost har ændret sig gennem årene.

Morgenmad

Før i tiden ville fodboldspillere have en stegning før kampen eller en skål sukkerbelagte kornprodukter som Frosties for at få energi ind i deres kroppe. I dag har spillere omeletter med spinat, svampe, tomater og avocado til morgenmad. Der lægges nu vægt på at indtage tilstrækkeligt med protein, hvor æg udgør en væsentlig proteinkilde til muskelreparation og restitution.

Frokost

Tidligere spiste fodboldspillere meget rødt kød, såsom bøf, burgere eller spaghetti bolognese. I dag rådes spillere til at have to portioner kyllingebryst, to portioner søde kartofler og to typer grøntsager. Kulhydrater fra pasta og ris er bedre brændstofkilder end kartofler, fordi de indeholder flere kulhydrater. Dagen før en kamp anbefales hurtigfrigivne kulhydrater som pasta.

Snacks

Tidligere ville spillere have en skive appelsin i pausen eller spise gelébønner for hurtig energi. I dag er spillere mere bevidste om deres kropssammensætning og vælger proteingenvindingsshakes eller nødder som snacks. Dagen før en kamp kan de indtage en kulhydratdrik, som Gatorade eller Lucozade.

Middag

Efter et spil plejede spillerne at have fish and chips til et hit af protein og energigivende kulhydrater, men dette var gennemsyret af usundt mættet fedt. I dag har spillerne en laksefilet med to portioner brune ris og to grøntsager. Inden en kamp læsser de op med hvid pasta og ris, da disse er kroppens brændstof til energi.

Procenter

At drikke alkohol var engang en del af fodboldkulturen, hvor spillere fik en pint sammen efter en kamp. Men det er nu kendt, at alkohol bremser restitutionen og hæmmer optagelsen af ​​næringsstoffer. I dag er alkohol kun forbeholdt særlige lejligheder, og spillere afholder sig fra alkohol midt på ugen, hvis de har en kamp på vej.

Samlet set har fodboldspillernes kostvaner gennemgået en betydelig transformation i de seneste årtier, med et større fokus på individualiserede ernæringsplaner og vigtigheden af ​​at indtage de rigtige fødevarer for at optimere præstationerne.

kilder:

– Daniel Nisbet, Football Association of Wales National Youth Teams højtydende manager