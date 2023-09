Huawei lancerer Mate 60-serien: En potentiel rival til Apple på Kinas smartphonemarked

Kinas Huawei Technologies har for nylig afsløret sin nye Mate 60-serie af smartphones, der har fået global opmærksomhed for sin teknologi, der tyder på, at virksomheden har overvundet amerikanske sanktioner. Denne udvikling kan positionere Huawei som en formidabel konkurrent til Apple. Mate 60 og Mate 60 Pro blev annonceret i slutningen af ​​august, og yderligere to modeller, Mate X5 og Mate 60 Pro+, blev lanceret i fredags.

En iøjnefaldende egenskab ved Mate 60-serien er dens evne til at understøtte satellitkommunikation, hvilket gør det muligt for brugere at foretage opkald og sende beskeder i områder uden mobilsignaler eller internet, såsom bjerge eller på havet. Selvom specifikke detaljer om de anvendte chips ikke er blevet afsløret, har analysefirmaet TechInsights opdaget, at telefonerne er drevet af Kinas Semiconductor Manufacturing International Corps (SMIC) nye Kirin 9000s chip. Tidlige hastighedstests udført af kinesiske købere indikerer, at Mate 60 Pro kan prale af downloadhastigheder, der overgår hastighederne for top-of-the-line 5G-telefoner.

Med hensyn til leverandører har Huawei ikke officielt navngivet dem, men TechInsights fandt ud af, at Sydkoreas SK Hynix's DRAM- og NAND-komponenter bruges i Mate 60-serien. SK Hynix, som ophørte med at handle med Huawei, efter at amerikanske restriktioner blev pålagt i 2019, er i gang med en undersøgelse. Mate 60 Pro indeholder også en højere andel af kinesisk fremstillede chipkomponenter sammenlignet med tidligere modeller.

Tidligere verdens største smartphonesælger stod Huawei over for et fald i markedsandele på grund af sin begrænsede adgang til chipfremstillingsværktøjer efter de amerikanske sanktioner. Dets markedsandel i Kina faldt til 11 % i år fra 27 % i 2020. Apple blev på den anden side den dominerende premium smartphone-producent i Kina i denne periode, hvor markedsandelen steg fra 11 % til 19 %, ifølge data fra Counterpoint.

Brancheanalytikere mener, at Mate 60-serien kan varsle Huaweis genopblussen som en rival til Apple på det kinesiske marked. Patriotisk stemning drevet af stigende spændinger mellem USA og Kina kan bidrage til et stærkt salg, hvor statsmedier og internetbrugere hylder lanceringen som et slag mod den amerikanske Ming-Chi Kuo, analytiker hos TF International Securities, forudsiger, at Mate 60 Pro vil afsende mellem 5.5 til 6 millioner enheder i andet halvår af dette år, en stigning på 20 % fra de oprindeligt planlagte mængder. Kuo forudsiger endvidere, at kumulative forsendelser af Mate 60 Pro kan nå op på mindst 12 millioner enheder inden for et år efter lanceringen.

