Western Digital lancerer SN770M NVMe SSD til Steam Deck og ROG Ally

Western Digital har introduceret SN770M NVMe SSD, der er specielt designet til enheder som Steam Deck og ROG Ally. De små M.2 2230 formfaktordrev fås i 500GB, 1TB og 2TB muligheder, hvilket giver håndholdte spillere en betydelig lageropgradering.

Tidligere havde det været relativt nemt at udskifte SSD'en inde i et Steam Deck, men det var en udfordring at finde M.2 2230-drev. Disse drev var ikke almindeligt tilgængelige for forbrugere og blev mere almindeligt fundet i Dell og Microsoft Surface bærbare computere. Situationen er dog blevet bedre på det seneste, hvor virksomheder som Sabrent, Micron, Corsair og Framework tilbyder M.2 2230-drev. Framework udgav også sit eget 2TB opgraderingsdrev tidligere i år.

Western Digitals indtog på dette marked er en positiv udvikling for håndholdt spil. Deres drev tilbyder imponerende hastigheder på op til 5,150 MB/s baseret på PCIe Gen 4. 1TB-versionen af ​​SN770M NVMe SSD kan købes i Western Digitals onlinebutik og Best Buy for $109.99. 2TB-versionen er eksklusivt tilgængelig hos Best Buy for $239.99.

Samlet set giver Western Digitals SN770M NVMe SSD en bekvem løsning til spillere, der ønsker at opgradere lagerplads i deres håndholdte enheder. Tilgængeligheden af ​​disse drev fra kendte producenter forbedrer mulighederne for forbrugerne, hvilket gør det nemmere at finde passende opgraderinger til deres enheder.

kilder:

– Tom Warren. (Randen)