Western Digital lancerer WD Blue SN580 NVMe SSD med forbedret ydeevne til kreative entusiaster

Western Digital har introduceret WD Blue SN580 NVMe SSD, en ny tilføjelse til deres produktsortiment af solid-state-drev (SSD'er). Dette interne flashdrev, der er designet specifikt til det kreative entusiastsamfund og professionelle, bruger NVMe PCIe Gen 4.0-teknologi, hvilket giver øget applikationsrespons og hurtigere opstartstider.

WD Blue SN580 NVMe SSD kan nu købes online på Amazon.in og udvalgte detailbutikker i Indien. Den leveres med en begrænset garanti på 5 år, hvilket giver ro i sindet til brugerne.

Drevet fås i kapaciteter fra 250 GB til 2 TB med en startpris på 4,599 Rs. Dens nøglefunktioner inkluderer NVMe PCIe Gen 4.0-teknologi, der giver brugerne mulighed for at multitaske ubesværet mellem store og komplekse projekter med læse- og skrivehastigheder på op til 4,150 MB/s.

Drevet indeholder også nCache 4.0-teknologi, der muliggør høj burst-skriveydelse og hurtig kopiering af store filer og medieaktiver. Med sin slanke M.2 2280 formfaktor giver WD Blue SN580 NVMe SSD op til 2 TB lagerplads til applikationer, data, fotos, 4K-videoer og musik.

Med hensyn til pålidelighed tilbyder Western Digital en 5-års begrænset garanti for SSD'en sammen med en rating på op til 900TBW (terabyte skrevet) for 2TB-modellen. Derudover har drevet lave strømkrav, hvilket gør det ideelt til at maksimere batterilevetiden til bærbare computere.

Khalid Wani, Senior Director of Sales hos Western Digital India, bemærkede, at efterhånden som efterspørgslen efter fordybende digitalt indhold vokser i Indien, er der behov for højtydende værktøjer. WD Blue SN580 NVMe SSD'en med sin lynhurtige NVMe PCIe Gen 4.0-teknologi imødekommer denne efterspørgsel ved at reducere indlæsningstider. Dens slanke formfaktor og generøse lagerkapacitet gør den velegnet til både professionelle og håbefulde skabere.

Sammenfattende tilbyder den nye WD Blue SN580 NVMe SSD forbedret ydeevne og pålidelighed for det kreative entusiastsamfund og professionelle. Med sin banebrydende teknologi og slanke design gør den det muligt for brugere at tackle store og komplekse projekter effektivt og samtidig sikre, at deres data opbevares sikkert. Drevets tilgængelighed i forskellige kapaciteter og den 5-årige begrænsede garanti øger dens tiltrækningskraft yderligere.

Definitioner:

NVMe: Non-Volatile Memory Express, en protokol, der muliggør effektiv kommunikation mellem en vært og solid-state-drev.

PCIe: Peripheral Component Interconnect Express, en højhastigheds-seriel computerudvidelsesbusstandard.

Gen 4.0: Fjerde generation af PCIe, der giver øget båndbredde og hurtigere dataoverførselshastigheder.

