Biler er mere kraftfulde end nogensinde: Tuned 911 Turbo S overgår Stock Porsche 918 Spyder

I bilentusiasters verden er magten konge, og biler i dag er mere potente end nogensinde. Det seneste eksempel på dette er 911 Turbo S, et kraftcenter på banen, der har fanget opmærksomheden fra eftermarkedets tunere, der ønsker at trække endnu mere kraft ud af modellen. Der er dukket en video op, der viser en tunet 911 Turbo S, der kører head-to-head i en række drag-races mod en almindelig Porsche 918 Spyder, hvilket fremhæver, hvordan ydelseskløften er blevet mindre mellem de to biler.

Når det kommer til drivaggregatet, bruger 918 Spyder et hybridsystem. Den kombinerer en 4.6-liters naturlig aspireret V8-motor med to elektriske motorer, en på hver aksel. Denne opsætning resulterer i en samlet effekt på 887 hestekræfter og 944 pund-fods drejningsmoment. Til gengæld har 911 Turbo S ikke elektrisk assist, men den får dog en mild melodi fra ES Motor. Dens dobbeltturboladede 3.8-liters flad seks-motor leverer 650 hestekræfter og 590 pund-fods drejningsmoment i lagerform. Men med opgraderinger såsom nye intercoolere og et titanium-udstødningssæt, producerer den tunede 911 888 hestekræfter og 737 pund-fods drejningsmoment.

En anden faktor, der påvirker ydeevnen, er vægt. 911 Turbo S er lettere end 918 Spyder og vejer 3,615 pund sammenlignet med hybridens 3,688 pund. Begge biler har firehjulstræk, men bruger forskellige gearkasser. 918 kommer med en syv-trins gearkasse, mens 911 er udstyret med en otte-trins PDK-gearkasse.

Trækløbene mellem disse to Porsche-modeller afslører nogle interessante resultater. 918 Spyder tager føringen i det første løb, overrumpler 911'eren og krydser målstregen først. Men i de følgende tre løb sikrer 911 Turbo S sejren, og fuldfører kvartmileløbet på 9.7 sekunder sammenlignet med 918'erens 9.9 sekunder. 911'eren overgår også hybridhyperbilen i rullende løb og vinder endda bremsetesten.

Porsche 918 Spyder blev betragtet som en banebrydende bil for et årti siden, med en betagende ydeevne og en høj pris. En tunet 911 Turbo S kan dog nu overgå 918 til en brøkdel af prisen. Dette viser de kontinuerlige fremskridt inden for bilteknologi og de imponerende muligheder for tuning af eftermarkedet.

