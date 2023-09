Apples Wonderlust Event løfter sløret for nye iPhone- og urmodeller

Apples længe ventede "Wonderlust"-begivenhed er begyndt i USA og viser de nyeste iPhones og Apple Watch-modeller. Begivenheden bekræfter flere rygter omkring de nye enheder, samtidig med at den afslører uventede funktioner.

En væsentlig meddelelse er Apples skift fra Lightning-forbindelser til industristandarden USB-C for entry-level-modellen af ​​den nye iPhone-serie, iPhone 15. Denne ændring er i overensstemmelse med nye EU-regler og vil sandsynligvis tilbyde hurtigere dataoverførselshastigheder. Den hurtigere version 3 USB-C vil dog kun være tilgængelig på iPhone 15 Pro og Pro Max.

Et andet bekræftet rygte er udvidelsen af ​​"Digital Island"-funktionen på tværs af hele iPhone-linjen. iPhone 15 og 15 Plus har nu en "pille" eller animeret cover til kameraet og sensorhak øverst på skærmen. Denne funktion fik positiv feedback med iPhone 14 Pro og Pro Max, men tilbyder i øjeblikket fuld funktionalitet udelukkende med Apples egne apps.

Lækagerne om iPhone 15 Pro og Pro Max-modellerne med lettere og stærkere Titanium-covers viser sig også at være sande, selvom prisen forbliver den samme som de tidligere modeller.

I et overraskende twist afslørede Apple en ny funktion kaldet Roadside Assist, som udvider sin tekst-via-satellit-tjeneste. Denne service er kun tilgængelig i USA i samarbejde med AAA og giver brugerne mulighed for at anmode om vejhjælp. Apples investering i satellitinfrastruktur til deres tekst-via-satellittjenester har været til gavn for det amerikanske firma Globalstar.

Under begivenheden delte Apples administrerende direktør Tim Cook historier om personer, der er reddet af SOS-tekst-via-satellit-funktionen på den nuværende iPhone 14-model. Cook leverede også en opdatering om den kommende Apple Vision Pro, en mixed reality-enhed, der forventes at blive lanceret i begyndelsen af ​​næste år.

Samlet set har Apples Wonderlust-begivenhed leveret på de forventede rygter og samtidig introduceret nye funktioner, der viser virksomhedens engagement i innovation og brugeroplevelse.

Kilde: Chris Keall, The New Zealand Herald