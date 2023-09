Tesla Cybertruck: Hubcap Drama On the Freeway

Et nyligt syn af Teslas længe ventede Cybertruck på en motorvej i Californien tog en uventet drejning, da en af ​​dens navkapsler fløj af og snævert savnede at ramme en bil. Hændelsen blev fanget på en dashcam-video uploadet til YouTube.

Videoen viser Cybertrucken i den anden vognbane, da hjulkapselen pludselig ved 10-sekunders mærket bliver løsnet og starter i luften. Den tilbagelægger et stykke, før den styrter ned på fjerde vognbane igen. Køretøjet foran dashcam-bilen bremser kraftigt for at undgå hjulkapslen, men ender med at køre over det, hvilket får det til at rulle ved dashcam-køretøjet. Heldigvis blev resultatet ikke værre, da det er umuligt at forudsige, hvordan bilister ville reagere i sådanne situationer.

Selvom der kan være forskellige årsager til, at en navkapsel falder af, såsom dårlig fastgørelse eller design, er det uklart, hvad der forårsagede denne særlige hændelse. Teslas ingeniører vil utvivlsomt undersøge sagen for at sikre, at de nødvendige forbedringer foretages før den officielle udgivelse af Cybertrucken.

Lanceringsbegivenheden for Cybertruck forventes at blive annonceret snart efter kommentarer fra Teslas CEO Elon Musk tidligere på året. Musks track record med at overholde deadlines rejser dog en vis usikkerhed. Ikke desto mindre er produktionen af ​​Cybertruck allerede begyndt på Teslas anlæg i Austin, Texas, ifølge et foto delt af virksomheden i juli.

Efterhånden som flere detaljer dukker op, vil vi give opdateringer om Teslas udrulningsbegivenhed for den længe ventede Cybertruck pickup.

Kilder: Electrek, YouTube

Definitioner:

Navkapsel: et dekorativt dæksel fastgjort til midten af ​​et køretøjs hjul

Dashcam: et kamera monteret på et køretøjs instrumentbræt for at optage udsigten over vejen

Cybertruck: Teslas kommende elektriske pickup truck

Freeway: En motorvej med kontrolleret adgang designet til højhastighedstrafik

YouTube: en videodelingsplatform