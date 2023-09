Evidensbaseret praksis og udviklingen af ​​Can't Wait to Learn-programmet

Can't Wait to Learn, War Childs digitale uddannelsesprogram for børn, der er ramt af konflikter, har altid været styret af videnskabelige beviser. Men for at blive betragtet som virkelig "evidensbaseret" skal en intervention opfylde visse kriterier. Gennem en storstilet undersøgelse i Uganda har Can't Wait to Learn nu opfyldt disse kriterier, hvilket markerer en spændende udvikling for programmet.

Evidensbaseret praksis er konceptet om, at erhvervsmæssig praksis, såsom sygepleje, uddannelse eller psykosocial støtte til børn, skal være baseret på videnskabelig evidens. Det involverer at bruge strenge forskningsprocesser til at bevise virkningen af ​​interventioner, snarere end at stole på tradition, intuition eller personlig erfaring. Hjælpeorganisationer skal være villige til at holde sig selv ansvarlige for at sikre, at de ikke forårsager mere skade end gavn.

Den evidensbaserede tilgang starter med interventioner, der gennemgår videnskabelig forskning, såsom feasibility-evalueringer eller kontrollerede forsøg. Resultater fra disse undersøgelser bruges til at tilpasse og forbedre metoden, hvis de er inkonklusive eller utilstrækkelige. Hvis resultaterne er positive, går interventionen videre til næste fase af evalueringen.

Can't Wait to Learn gennemgik et randomiseret kontrolleret forsøg i Uganda i løbet af de sidste 18 måneder. Undersøgelsen involverede 1507 børn fra 30 skoler i Isingiro-distriktet. Halvdelen af ​​skolerne erstattede almindelige engelsk- og matematiktimer med Can't Wait to Learn for direkte at sammenligne deres effektivitet. Resultaterne af undersøgelsen, der snart vil blive offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift, viser, at Can't Wait to Learn ikke kun præsterer bedre end standarduddannelse, men også overgår de fleste EdTech-programmer, der bruges i lignende omgivelser.

Denne retssag i Uganda styrker Can't Wait to Learn som et fuldt udbygget evidensbaseret program. Det er en del af en samling af 10 forskningsundersøgelser udført af War Child i lande som Tchad, Jordan, Libanon og Sudan siden programmets start. I Sudan viste en undersøgelse, at børn forbedrede sig næsten dobbelt så meget i matematik og næsten tre gange mere i læsning sammenlignet med regeringens læringsprogram for børn uden for skolen.

Denne milepæl i Uganda markerer begyndelsen på Can't Wait to Learns skaleringsrejse. I tråd med lokaliseringstilgangen er implementering af programmet overdraget til den lokale kommune. Ved at dele, hvad der virker, og hvad der ikke virker gennem forskning, sigter Can't Wait to Learn på at fremme meningsfulde fremskridt hen imod at tilbyde gratis, retfærdig og kvalitetsuddannelse til alle børn, der er ramt af konflikter.

Can't Wait to Learn blev oprindeligt udviklet i Sudan i 2012 og er siden blevet testet og implementeret i forskellige lande. Det har indtil videre nået omkring 100,000 børn med lovende udsigter til fremtidig vækst.

kilder:

– Can't Wait to Learn – War Childs digitale uddannelsesprogram for børn ramt af konflikt

– Mark Jordans, professor i børn og unges globale mentale sundhed og krigsbørns direktør for forskning og udvikling

– Jasmine Turner, forskningsleder for Can't Wait to Learn